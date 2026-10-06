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٠٦‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١٢:٥٦ م

صحيفة صهيونية: تل أبيب على أعتاب إشعال حرب جديدة

صحيفة صهيونية: تل أبيب على أعتاب إشعال حرب جديدة

زعمت صحيفة صهيونية أن الكيان الصهيوني على أعتاب بدء عملية عسكرية في إحدى جبهات المنطقة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن صحيفة معاريف العبرية زعمت أن تقديرات عسكرية قطعية تشير إلى أن الكيان الصهيوني على أعتاب تنفيذ عملية عسكرية في إحدى جبهات المنطقة.

وبحسب هذا التقرير، تشمل السيناريوهات قيد الدراسة طيفاً واسعاً من الجبهات، من باب المندب وقطاع غزة إلى الضفة الغربية والقنيطرة في سوريا وجنوب لبنان.

وأضافت معاريف أنه صدرت أوامر إلى جيش الكيان الصهيوني برفع مستوى جهوزيته لمجموعة من السيناريوهات الوشيكة الوقوع.

وأعلنت هذه الصحيفة العبرية أن هذه التقييمات وأمر رفع الجهوزية جاءا بناءً على معلومات دقيقة وشاملة متوفرة لدى المؤسسات العسكرية للكيان الصهيوني.

/انتهى/

رمز الخبر 1974444

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