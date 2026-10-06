تفكيك 3 خلايا عملياتية لجماعة إرهابية تكفيرية في جنوب شرق البلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مديرية الأمن في سيستان وبلوشستان أعلنت أن هذه الخلايا الثلاث جرى تحديدها في مدن إيرانشهر وسرباز وسراوان وزاهدان، وبالتعاون مع مديرية أمن محافظة هرمزغان في مدينة قشم التابعة لتلك المحافظة، وتم تفكيكها قبل أي إجراء تخريبي أو إرهابي.

وقُتل اثنان من هؤلاء الإرهابيين في اشتباك مع قوات حفظ الأمن، واعتُقل 10 آخرون من أعضاء الفرق الإرهابية المندسة.

وقد تلقى هؤلاء الإرهابيون دورات في التدريبات العسكرية والتفجير والاغتيال خارج البلاد، ودخلوا إيران بقصد التخريب وبث انعدام الأمن، واستقروا في منازل جماعية، لكنهم وقعوا في الفخ بمساعدة تقارير الناس وتعاون قيادة الشرطة والحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوشستان.

وضُبطت بحوزة الإرهابيين المعتقلين كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.

كما تمكن عناصر أجهزة الأمن، في استمرار سلسلة الإجراءات الاستخباراتية المستمرة والهادفة لضرب عصابات الشر، من تفكيك عصابتين منظمتين للشر والإخلال بالنظام والأمن العام، واعتقال 5 أشرار مسلحين مع كميات من الأسلحة والمعدات ذات الصلة.

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