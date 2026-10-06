إحباط تحركات المرتزقة السعوديين في المخا وذوباب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الخبير اليمني في الشؤون العسكرية عبد الغني الزبيدي أكد في حديث لقناة الميادين أن عناصر تابعة للعدو السعودي حاولت التقدم في منطقة المخا، إلا أنها أُجبرت على التراجع.

وأضاف الزبيدي أن المرتزقة السعوديين أُخرجوا من ذوباب بعد تقدم محدود لهم، سرعان ما تم إحباطه.

وفي وقت سابق، أكد مصدر عسكري يمني رفيع المستوى في حديث لقناة الميادين أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت من تحرير أكثر من ألفي كيلومتر مربع من مساحة محافظة تعز، وطردت العناصر التابعة للعدو السعودي من منطقتي المعافر والمواسط.

وأضاف المصدر أن القوات اليمنية دخلت يوم أمس منزل رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي التابع للسعودية.

وأوضح أن قرار العفو العام الذي اتُّخذ في تعز لا يزال سارياً، وأن جميع المناطق المحررة تشهد استقراراً وأمناً.

وشدد المصدر اليمني على أن المرتزقة السعوديين سيُستهدفون أينما كانوا، مؤكداً أن السعودية ستتحمل تبعات هذه الاعتداءات.