بزشكيان: علاقات إيران وتايلاند يمكن أن تتوسع أكثر في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قال في المراسم الرسمية لتسلم أوراق اعتماد السيد سيك نوبتاي سونغ، سفير تايلاند الجديد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معرباً عن أمله في أن يؤدي دوراً في تطوير العلاقات بين البلدين: نأمل أن يكون حضوركم ومسؤوليتكم في إيران تمهيداً لتطوير أكبر قدر ممكن من الارتباطات والتعاون بين البلدين في جميع المجالات.

وأضاف رئيس الجمهورية، في معرض تشديده على القدرات الواسعة المتاحة لتطوير العلاقات بين إيران وتايلاند، أن علاقات البلدين يمكن أن تتوسع أكثر من أي وقت مضى في المجالات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، وأنه بنظرة تاريخية يمكن تقوية الروابط والعلاقات بين البلدين.

وأوضح بزشكيان أنه بالنظرة التي لديهم تجاه علاقات البلدين، فإن تطوير العلاقات بين إيران وتايلاند ممكن تماماً، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لتوسيع علاقاتها مع تايلاند في مختلف المجالات؛ لأن هذا التعاون سيكون في النهاية لصالح البلدين.

كما أشار رئيس الجمهورية إلى مكانة ودور السفراء في تطوير العلاقات بين الدول، وقال إن دور السفراء المهم هو خلق وتسهيل الارتباطات التجارية، وتقوية التضامن والتفاعلات بين الأمم، وكذلك تهيئة الأرضية لتقاسم قدرات وإمكانات البلدين، وأعرب عن أمله في أن يكون موفقاً في هذا المجال.

ومن جهته، قال سيك نوبتاي سونغ، سفير تايلاند الجديد، في هذا اللقاء، في معرض إشارته إلى أنه يعتبر حضوره في إيران شرفاً له: إنه لشرف وافتخار لي أنني جئت إلى أرض ذات حضارة عظيمة، إيران، وأنني أبدأ مهمتي في هذا البلد.

وأضاف نوبتاي سونغ أنه مكلف من الملك ورئيس الوزراء ووزير خارجية تايلاند بتطوير العلاقات الودية والتفاهمية القائمة بين البلدين أكثر من أي وقت مضى.

كما أشار سفير تايلاند الجديد، في معرض إبلاغه رسائل الملك الطيبة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى التاريخ العريق للعلاقات بين البلدين، وقال إن علاقات إيران وتايلاند لها تاريخ يعود إلى آلاف السنين وإلى فترة الإمبراطورية الفارسية، وأنهم سيسعون لمواصلة هذا المسار التاريخي وتطوير العلاقات بين البلدين أكثر من أي وقت مضى.

وتابع، في معرض إشارته إلى كلمة الدكتور بزشكيان في الأمم المتحدة، قائلاً: لقد تأثرت شخصياً بكلمتكم في الأمم المتحدة، وأؤكد أن تايلاند تقف إلى جانب الشعب الإيراني في الظروف الصعبة، ونعلن تضامننا مع الشعب الإيراني.

وعدّ سفير تايلاند الجديد زيادة حجم التبادلات التجارية بين البلدين من أهم مهامه، مؤكداً أن زيادة حجم التبادلات التجارية من أهم مهامه، وأنه سيبذل كل جهده في سبيل تحقيق هذه المهمة.

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