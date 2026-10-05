الإعلان عن موعد استئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية واع أن مصادر عراقية أعلنت أن رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى إيران ستُستأنف.

وبحسب هذا التقرير، ستستأنف الخطوط الجوية العراقية رحلاتها المباشرة إلى إيران اعتباراً من يوم الخميس.

وأعلنت وزارة النقل العراقية في بيان لها أن إدارة شركة الخطوط الجوية العراقية قررت استئناف رحلات أسطول العراق الوطني المباشرة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية اعتباراً من الخميس 8 أكتوبر 2026.

وأضافت هذه الوزارة أن خطة التشغيل الجديدة هذه ستشمل رحلات يومية ومنتظمة بين مطار النجف الأشرف الدولي ومطارات مشهد وطهران وأصفهان، مما سيساعد في تسهيل حركة المسافرين وتوفير خيارات منتظمة للنقل الجوي بين العراق والمدن الإيرانية.

وشدد هذا البيان على أن استئناف الرحلات يأتي في إطار جهود وزارة النقل لإعادة تفعيل النقل الجوي وتعزيز الارتباط الجوي بين العراق ومختلف الوجهات الإقليمية.

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