شيرودي: أميركا ستحمل أمنية القضاء على صناعة الطيران الإيرانية إلى القبر

أفادت وكالة مهر للأنباء أن أبوذر شيرودي، رئيس منظمة الطيران المدني، قال اليوم الاثنين 5 أكتوبر في مؤتمر صحفي، في معرض إشارته إلى أوضاع صناعة النقل الجوي في البلاد واستمرار العقوبات عليها، إنهم ليسوا غرباء عن كلمة العقوبات في المجال الجوي، وأن صناعة الطيران في البلاد كانت على مدى 47 عاماً ماضية دائماً على حافة العقوبات.

وأضاف أن الأميركيين أعلنوا مؤخراً أنهم سيضربون عدة مجالات مهمة وحيوية في البلاد، وكان المجال الجوي من أوائل المجالات التي ذُكر اسمها. وما هو مؤكد بالنسبة لهم هو أن أعداء البلاد يسعون بجدية وعزم راسخ لتجميد صناعة الطيران الإيرانية.

وقال رئيس منظمة الطيران المدني إن وزير الخزانة الأميركي أعلن مؤخراً صراحة أنهم فرضوا عقوبات خنّاقة على مجال النقل الجوي الإيراني، وأنهم أظهروا عملياً أنهم يتابعون هذه الإجراءات.

وتابع أن عقوبات شركات الطيران، وكذلك العقوبات التي فرضتها بعض الدول المجاورة والتي لا تزال مستمرة، تُظهر أنهم لا يتوانون عن أي جهد أو مسعى لتجميد المجال الجوي لبلادهم.

وأشار شيرودي إلى النشاط المستمر لصناعة الطيران في البلاد، مؤكداً أن ما يجري عملياً والرحلات التي تُنفذ تُظهر أنه رغم كل التهديدات والعقوبات المفروضة، يواصل المجال الجوي للبلاد نشاطه بقوة.

وشدد معاون وزير الطرق والإسكان على أنه، بصفته ممثلاً لصناعة الطيران في البلاد، يعلن أن الأميركيين سيحملون معهم إلى القبر أمنية إطفاء مصباح صناعة الطيران الإيرانية.

وأشار رئيس منظمة الطيران المدني إلى استئناف الرحلات في إحدى دول الجوار، مذكراً بأنهم شاهدوا مؤخراً أن إحدى دول الجوار قطعت الرحلات، لكن بجهود جرت على مستوى الحكومة ووزارة الطرق والإسكان، أُعيدت الرحلات أخيراً اعتباراً من يوم أمس.

/انتهى/