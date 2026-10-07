حزب الله في ذكرى الطوفان: العدو سيبقى عاجزاً عن تحقيق مصالحه الاستراتيجية

أفادت وكالة مهر للأنباء أكد حزب الله، في بيان أصدره بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لعملية "طوفان الأقصى"، أن ثلاثة أعوام انقضت من تاريخ المنطقة من دون أن يُحسم الجدل حول سرديات العملية التي هزّت العالم في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مُعيدةً قضية فلسطين إلى الواجهة بعدما بذل المستكبرون والمتواطئون جهوداً مضنية لخنقها في دهاليز المساومة والنسيان.

وأوضح البيان أن المتفهمين لمبررات "طوفان الأقصى" يجمعون على أنه عمل مقاوم شجاع ونوعي ومبرر ومشروع قياساً بحجم الظلم والطمس اللذين هدد وجود فلسطين وشعبها.

وأشار إلى أن نتائج العملية تُقاس بميزان القيم والقوانين وتأثيرها السياسي، لا بميزان القوة والتفوق والاستخدام المفرط للعنف والإبادة الجماعية بحق النساء والأطفال، كما يفعل العدو الصهيوني في غزة.

فشل الرهانات التطبيعية أمام صمود غزة

ولفت حزب الله إلى أنه رغم انتفاضة شعوب العالم وتظاهرها انتصاراً للحقوق الفلسطينية، واكتظاظ العواصم والجامعات الغربية بمسيرات التنديد بالإبادة الجماعية، إلا أن المنطقة المحيطة بفلسطين أربكتها العملية لمجيئها عكس المسار التطبيعي الانهزامي الذي كانت الأنظمة تَسوق المنطقة إليه وفق إرادة الكيان الصهيوني وداعميه الدوليين.

وأضاف البيان أنه بعد ثلاث سنوات فاض خلالها العالم بأخبار التوحش الصهيوني والأميركي والتحالفات الغربية، لم تُحسم المواجهة حول غزة ومستقبلها السياسي لمصلحة العدو وداعميه، ولم ترجح سردية المعترضين على الطوفان، مؤكداً أنه رغم الإبادة لم يتمكن العدو من إنهاء حركة حماس وفصائل المقاومة ولا أهل غزة، ولم يحقق سلاماً أو استقراراً، ليظل الوضع مفتوحاً على تطورات تتجاوز القطاع إلى مستقبل المنطقة برُمّتها، بل تتجاوز أكذوبة النظام الدولي وادعاءات حماية حقوق الإنسان.

وشدد حزب الله على أن الموج الهادر لا يزال يهدّد الجاحدين والطغاة، وأن العدو سيبقى عاجزاً عن استثمار نجاحاته التكتيكية لتحقيق وضع استراتيجي مستقر لصالحهم، بفضل صلابة المقاومة وإيمان شعبها بأحقية قضيته.

حزب الله يجدّد التزامه بالخيار المقاوم

وجدّد حزب الله إدانته الصارخة للإبادة الصهيونية وموقفه الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني والمقاومة، مؤكداً أن الطوفان كشف عظمة الشعب الفلسطيني وقوة إرادته وصلابة صموده في مواجهة آلة القتل الإسرائيلية، وعرّى الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني ومن خلفه العدو الأميركي وقوى الاستكبار العالمي.

كما فضح زيف ادعاءات المجتمع الدولي ومؤسساته بشأن الدفاع عن الحرية والعدالة، وكشف عجزها عن حماية أبسط حقوق الإنسان، وأماط اللثام عن المتخاذلين والمتواطئين الذين اختاروا الصمت أمام أبشع الجرائم والمجازر والإبادة الجماعية بحق شعب اختار أن يقاوم محتلّه والنضال من أجل حريته وكرامته واستعادة أرضه وحقوقه.

ودعا الحزب شعوب العالم للنهوض لحماية حقوق الإنسان والعدالة ومنع تحكم الأقوياء بالقانون الدولي وتطبيقاته.

واختتم البيان بالدعاء بأن يتقبل الله الشهداء الأبطال من قادة ومجاهدي حماس والجهاد الإسلامي وكل الفصائل، مشيداً بصمود أهل غزة والضفة الغربية وكل فلسطين. كما دعا حزب الله الفصائل إلى الثبات والتماسك حول رؤيتها، موجهاً التنبيه لحكام المنطقة من أن الصمت والمداراة للعدو لن يؤديا إلا إلى تقويض سلطانهم والمساس بمستقبل بلدانهم، مؤكداً أن إرادة الشعوب قادرة دوماً على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل.