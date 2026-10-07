ممثل حركة حماس: آية الله السيد مجتبى الخامنئي هو وارث طريق القائد الشهيد

أفادت وكالة مهر للأنباء أن خالد القدومي، مندوب حركة حماس في إيران، قال في حوار مع مراسل مهر حول رسالته إلى السيد مجتبى الخامنئي، قائد الثورة الإسلامية: ربما يكون لهذا الموضوع أهمية أخرى بالنسبة لي، لأن القائد الحالي هو السيد مجتبى الخامنئي العزيز، بسبب ارتباطي الشخصي به.

وتابع أنه حين كان سماحته حاضراً في مكتبهم، في مراسم تعزية استشهاد الشهيد سعيد يحيى السنوار، حالفه التوفيق بلقائه. وفي تلك المراسم، حضر جمع من المسؤولين والمندوبين، وقد حضر سماحته لتقديم التعازي بمناسبة الاستشهاد.

وأضاف القدومي أنه لهذا السبب، توجد بينهم رابطة روحية، وأن هذه الرابطة قيمة بالنسبة له.

وأشار مندوب حركة حماس في إيران إلى الملاحظة التي تُركت في دفتر التعازي، فقال إن سماحته اختار عبارة لدفتر التعازي وكتبها؛ "منها... خيرٌ منها ومثلُها"؛ وقد كان هذا الموضوع ملفتاً بالنسبة له.

وأشار إلى كلام الشهيد إسماعيل هنية في آخر لقاء له مع القائد الراحل، فقال إن الشهيد هنية قال في آخر لقائه بالإمام الشهيد إنه إذا رحل سيد عن الدنيا أو استُشهد، فإن سيداً آخر يحل مكانه.

وتابع القدومي أن سيدهم حاضر اليوم، وأنه هو السيد نفسه الذي يواصل طريق السيد السابق ودوره وسلوكه وكلامه وعقيدته ومدرسته وفكره.

وقال إنهم يأملون أن يحفظه الله، ويبقيه سالماً، وأن يواصل الطريق نفسه؛ الطريق الذي يؤدي في النهاية إلى تحقيق العدالة والإنصاف للمظلومين.

واختتم مندوب حركة حماس في إيران كلمته قائلاً: ليحفظه الله.

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