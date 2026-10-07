وزير النفط الايراني السابق يردّ على مزاعم ترامب حول اسباب استقالته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أثار ترامب قضية استقالة وزير النفط الإيراني الليلة الماضية، قائلاً: "استقال وزير النفط الإيراني وقال ان البلاد لا تملك اقتصادا ولا نفطا ولا شيئا" حسب زعمه.

وردًا على هذا الادعاء، صرّح باك نجاد: "استقالتي لا علاقة لها بمزاعم ترامب الليلة الماضية. باك نجاد جنديٌّ في الوطن، وواحدٌ من ملايين المستعدين للفداء بأرواحهم من أجل إيران الحبيبة".

وأضاف: "على الرغم من أنني تعرضت لعقوبات من العدو الأول للشعب الإيراني بعد أشهر قليلة من تولي منصب وزير النفط، إلا أن عملية إنتاج وتصدير النفط الإيراني استمرت بفضل الله، بفضل جهود العاملين المخلصين في قطاع النفط، حتى في ظل العقوبات والحصار".

وفي معرض حديثه عن الادعاءات الموجهة، قال وزير النفط السابق: "لقد تعرضوا لضربة قوية، ومن الطبيعي أن يلجأوا إلى مثل هذه الادعاءات الكاذبة".

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