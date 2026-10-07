تدمير كامل أو جزئي لـ81 طائرة أميركية في الحرب ضد إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن نيويورك بوست أن مركز أبحاث الكونغرس الأميركي أعلن في تقرير له أنه منذ بدء الحرب على إيران، دُمّرت أو تضررت ما لا يقل عن 81 طائرة عسكرية أميركية، بينها طائرات ومروحيات وطائرات مسيّرة؛ وهي خسارة تُقدّر قيمتها بنحو 3.3 مليارات دولار.

ويُظهر هذا التقرير أن الأضرار التي لحقت بالأسطول الجوي الأميركي خلال العمليات العسكرية ضد إيران تشمل بعضاً من أكثر الطائرات تطوراً في هذا البلد.

وبحسب هذا التقرير، فإن مقاتلة شبحية من نوع "إف-35 إيه لايتنينغ 2" و12 مقاتلة من نوع "إف-15 إيه سترايك إيغل" من بين الطائرات الأميركية المدمرة أو المتضررة.

وقد أُسقطت ثلاث مقاتلات من نوع إف-15 إيه في الثاني من مارس بنيران صديقة في أجواء الكويت، كما دُمّرت أخرى بعد شهر خلال عمليات فوق إيران.

كما تضررت ثماني مقاتلات أخرى من نوع إف-15 إيه خلال الهجمات الجوية الإيرانية على قاعدة "موفق السلطي" الجوية في الأردن يومي 9 و10 سبتمبر. وبحسب التقرير، عادت هذه الطائرات المتضررة لاحقاً إلى الدورة العملياتية.

وجاء في جزء آخر من هذا التقرير أن ما لا يقل عن 45 طائرة مسيّرة من نوع "إم كيو-9 ريبر" قد فُقدت. وتُقدّر قيمة كل واحدة من هذه الطائرات المسيّرة بما بين 30 و50 مليون دولار.

وأدى فقدان هذه الطائرات المسيّرة إلى انخفاض عدد طائرات ريبر المسيّرة في الأسطول الأميركي إلى 135 طائرة. وكان أحد جنرالات القوات الجوية الأميركية قد أعلن ذلك في مجلس الشيوخ الأميركي في مايو.

ويجب أن تمتلك أميركا ما لا يقل عن 189 طائرة مسيّرة ريبر عملياتية.

كما أشار تقرير مركز أبحاث الكونغرس الأميركي إلى تضرر مقاتلة من الجيل الخامس "إف-35 إيه" خلال الهجوم الإيراني في 19 مارس. وقد أُعلنت قيمة هذه المقاتلة بأكثر من 92 مليون دولار.

كما كانت طائرة استطلاع وإنذار مبكر من نوع "إي-3 سنتري" بقيمة نحو 270 مليون دولار من بين خسائر أميركا الأخرى. وقد صُنعت هذه الطائرة على أساس طائرة الركاب بوينغ 707، وكانت القوات الجوية الأميركية تمتلك 32 طائرة منها في عام 2015.

كما فقدت أميركا في أبريل طائرة هجومية من نوع "إي-10 ثاندربولت 2"، وتضررت أخرى من النوع نفسه خلال هجوم سبتمبر على الأردن.

وبحسب القائمة الواردة في تقرير مركز أبحاث الكونغرس الأميركي، تشمل خسائر الطائرات الأميركية في الحرب مع إيران ما يلي:

12 مقاتلة إف-15 إيه سترايك إيغل

مقاتلة إف-35 إيه لايتنينغ 2

طائرتان هجوميتان إي-10 ثاندربولت 2

7 طائرات تزود بالوقود كيه سي-135 ستراتوتانكر

طائرة إنذار مبكر وتحكم إي-3 سنتري

طائرتا عمليات خاصة إم سي-130 جيه كوماندو 2

مروحية إتش إتش-60 دبليو جولي غرين 2

45 طائرة مسيّرة إم كيو-9 ريبر

طائرة مسيّرة إم كيو-4 سي تريتون

3 طائرات مسيّرة إم كيو-1

مروحية هجومية إيه إتش-64 أباتشي

4 مروحيات هجومية خفيفة إيه إتش-6 ليتل بيرد

مروحية إم إتش-60 سي هوك

كما أعلن هذا المركز أن الرقم المذكور قد يتغير في المستقبل بسبب سرية جزء من المعلومات، واستمرار العمليات العسكرية، وعدم وضوح مسؤولية بعض الحوادث.

وبحسب تقدير مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي في سبتمبر 2026، تراوحت تكلفة استبدال المعدات الأميركية المفقودة حتى الأول من أغسطس بين 1.9 و3.3 مليارات دولار؛ ويتوقف المبلغ الدقيق على قرار وزارة الدفاع الأميركية بشأن كيفية استبدال المعدات.

وأُعد تقرير مركز أبحاث الكونغرس الأميركي استناداً إلى تقارير إعلامية، وتصريحات وزارة الدفاع والقيادة المركزية الأميركية، وكذلك تقرير المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية.

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