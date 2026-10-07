العلاقات بين إيران وأرمينيا تحسنت بعد اتفاق السلام مع أذربيجان

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محسن باك آيين قال في حوار مع مراسل مهر، في معرض إشارته إلى العلاقات بين إيران وأرمينيا وزيارة وزير خارجية أرمينيا إلى طهران، إن العلاقات بين إيران وأرمينيا كانت منذ زمن طويل علاقات جيدة، وأن البلدين كان لهما تعاون مناسب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأضاف أن الحدود الأكثر نشاطاً لأرمينيا تمر عبر إيران، وأن الموقع العابر للحدود للجمهورية الإسلامية الإيرانية يحظى بأهمية بالغة بالنسبة لأرمينيا.

وتابع السفير السابق لإيران في جمهورية أذربيجان أن هناك تبادلات جيدة بين إيران وأرمينيا، وفي هذا الإطار تعمل شركات هندسية وفنية إيرانية أيضاً في أرمينيا وتتعاون في مجال إنشاء الأنفاق والطرق.

وأشار باك آيين إلى التطورات الأخيرة في منطقة القوقاز، وقال إن العلاقات بين إيران وأرمينيا تحسنت أيضاً بعد اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان . وقد شددت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه العملية على أن يبقى زنغزور في إطار السلامة الإقليمية لأرمينيا.

وأوضح أن تحسن العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا أدى إلى خروج أرمينيا من عزلتها في منطقة القوقاز، وأن تتمكن من توسيع علاقاتها مع جيرانها، وخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أكثر من أي وقت مضى.

وحول زيارة وزير خارجية أرمينيا إلى طهران، قال خبير المسائل الدولية إن هذه الزيارة جاءت رداً على زيارة السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأنه جرت خلالها بالتأكيد محادثات حول موضوعات مختلفة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وأضاف باك آيين أنه في المجال متعدد الأطراف، كان موضوع تعاون إيران وأرمينيا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بهدف تعزيز التعاون التجاري من بين المواضيع التي حظيت بالاهتمام. كما جرت في المجال الدولي مشاورات حول مسائل مهمة وتطورات جارية في العالم، ومنها العدوان الأميركي والصهيوني على إيران وتداعيات إغلاق مضيق هرمز على اقتصاد المنطقة.

وتابع أن أرمينيا لديها ارتباطات وثيقة عبر بحر عُمان مع دول خارج المنطقة، وخاصة الهند، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أوضحت أيضاً في هذا اللقاء مواقفها بشأن تطورات المنطقة والمسائل المشار إليها.

كما أشار السفير السابق لإيران في جمهورية أذربيجان إلى تطورات غزة، فقال إن موضوع هجمات الكيان الصهيوني على غزة كان أيضاً من بين المواضيع الأخرى المطروحة. ونتنياهو، عشية الانتخابات، يسعى لتحقيق مكاسب لنفسه، وقد جرى بحث ودراسة هذا الموضوع أيضاً خلال المشاورات.

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