بزشكيان يقوم بزيارة لسماحة آية الله العظمى نوري همداني

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود بزشكيان حضر قبل ظهر اليوم الخميس في أحد مستشفيات طهران، وزار سماحة آية الله نوري همداني واطّلع على آخر وضع مسار علاجه، وسأل من محضر الله تعالى أن يمنحه الصحة والشفاء العاجل والتعافي الكامل.

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