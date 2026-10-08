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٠٨‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١:١٧ م

بزشكيان يقوم بزيارة لسماحة آية الله العظمى نوري همداني

بزشكيان يقوم بزيارة لسماحة آية الله العظمى نوري همداني

زار رئيس الجمهورية سماحة آية الله العظمى نوري همداني، مرجع تقليد الشيعة، واطّلع عن كثب على مسار علاجه وآخر حالته الصحية.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود بزشكيان حضر قبل ظهر اليوم الخميس في أحد مستشفيات طهران، وزار سماحة آية الله نوري همداني واطّلع على آخر وضع مسار علاجه، وسأل من محضر الله تعالى أن يمنحه الصحة والشفاء العاجل والتعافي الكامل.

/انتهى/

رمز الخبر 1974505

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