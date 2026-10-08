عظمائي: النصر ثمرة التضحيات التي تُسطَّر في حراسة الوطن

أفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء علي عظمائي، قائد القوات البحرية للحرس الثوري، كتب في رسالة له بمناسبة يوم القوات البحرية للحرس الثوري إن النصر لا يتحقق بالسلاح فحسب، بل هو ثمرة الصبر والصمود والتضحية التي تُسطَّر في حراسة الوطن بنور الإيمان.

وجاء نص رسالة الأميرال علي عظمائي كالتالي:

اللهم صل على محمد وآله وعجل فرجهم

في المعركة بين جيش الحق والباطل، سُجّل دائماً اسم القوات البحرية للحرس الثوري كطليعة لجبهة الحق. وقد سُمّي 16 مهر (8 اكتوبر) بيوم القوات البحرية للحرس الثوري، وهو يوم يذكّر ببطولات حراس الخميني الكبير، الذين أخضعوا اضطراب البحر، لا بالفولاذ والتكنولوجيا فحسب، بل بإيمانهم الفولاذي.

ولن ينسى التاريخ أبداً الزمان الذي أرعب فيه أبناء مدرسة الحسين بن علي، الذين كانت أيديهم مكلومة وقلوبهم جريحة على فراق قائد الأمة الشهيد، وفي الوقت الذي كانت فيه دماء الشهداء الزكية من زملائهم وأبناء مدرسة شجرة طيبة قد نقشَت على أيديهم، أعنّة الظلم، وأبرزوا عظمة الثورة الإسلامية حتى الرمق الأخير.

ونحن اليوم مقتنعون بهذا الاعتقاد الراسخ بأن النصر لا يتحقق بالسلاح فحسب، بل هو ثمرة الصبر والصمود والتضحية التي تُسطَّر في حراسة الوطن بنور الإيمان.

لقد أوضح الشهداء، بتقديمهم دماءهم الزكية، لنا الصراط المستقيم، ونحن اليوم، بالاعتماد على إرث الشهداء، كالأمواج المتلاطمة، راسخون وثابتون على هذا الصراط المستقيم ومسار الاقتدار.

وإذ أخلد ذكرى قائد الأمة الشهيد، والشهيد من القوات البحرية، وجميع شهداء هذه القوة المجيدة من القوات الأولى للحرس الثوري الإسلامي، أسأل من محضر الله تعالى التوفيق لاتباع أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة، آية الله الإمام السيد مجتبى حسيني الخامنئي.

قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإسلامي

الأميرال علي عظمائي

16 مهر 1405

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