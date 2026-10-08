إسلامي: لن نتخلى عن التخصيب؛ ولن نسلّم اليورانيوم

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قال مساء اليوم على هامش مراسم تأبين والدة رئيس منظمة التخطيط والموازنة: إن التخصيب جزء لا يتجزأ من العملية النووية، ولن نتخلى عنه بأي شكل. فهل يمكن ألا تمتلك نقطة بداية العملية، ثم تدّعي أن لديك صناعة نووية؟ إن الصناعة النووية هي محرك دافع للعلم والتكنولوجيا.

وتابع أن الأميركيين أنفسهم، وهذا الرئيس الحالي نفسه، وضعوا التكنولوجيا النووية في أولوية التنمية في وثيقة التنمية الوطنية والأمن القومي والدفاع الوطني لبلادهم، وأن جميع الدول تتابع برنامجها النووي بوتيرة متسارعة.

وأوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية أن هذه الأمور تزوير وكذب. وما هو مؤكد هو تقدم أمة؛ فالشعب الإيراني ليس شعباً متخلفاً، بل هو شعب من الصف الأول وشعب موهوب.

وقال إسلامي إن إيران بلد ذو قدرات كبيرة. فالحق في التقدم وبلوغ حدود المعرفة حق للشعب الإيراني، ولن نتراجع.

وشدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في استمرار كلامه على أنهم لن يسلّموا اليورانيوم؛ فلا وجود لمثل هذه الأخبار.

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