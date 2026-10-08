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٠٨‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٨:٤١ م

تركيا: لا نحارب دولاً أخرى في إطار "اتفاق مكة"

تركيا: لا نحارب دولاً أخرى في إطار "اتفاق مكة"

أكد وزير خارجية تركيا أن بلاده لن ترسل أي قوة في إطار اتفاق مكة لمحاربة دول أخرى، لأن هذا الاتفاق ذو طبيعة دفاعية.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الميادين أن وزير خارجية تركيا أعلن أن بلاده لن ترسل أي قوة في إطار "اتفاق مكة" لمهاجمة دول أخرى، لأن هذا الاتفاق ذو طبيعة دفاعية.

وبحسب هذا التقرير، شدد هاكان فيدان على أن اتفاق مكة دفاعي وليس هجومياً، وأنه إذا تعرض أي من الدول الثلاث الأعضاء في هذا الاتفاق لهجوم، فإن الدول الأخرى ستقف إلى جانبه.

وتابع أن اللجان العسكرية المنبثقة عن اتفاق مكة تدرس كيفية المشاركة في دعم السعودية ضد هجمات الحوثيين (القوات المسلحة اليمنية).

كما قال وزير خارجية تركيا إن الهجمات المتزايدة على السفن في البحر الأسود أثرت في أمن الملاحة الدولية، وإنه لا ينبغي السماح للبحر الأسود بأن يتحول إلى جبهة جديدة للحرب بين أوكرانيا وروسيا.

/انتهى/

رمز الخبر 1974512

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