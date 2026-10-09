بزشكيان: نريد أمنًا قائمًا على الثقة والمصالح المشتركة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قال في كلمته في قمة رؤساء دول رابطة الدول المستقلة، في معرض تشديده على أن المنطقة بحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى الصمود في وجه الحرب والأزمات والضغط الخارجي والاضطراب في المسارات الاقتصادية والاتصالاتية، وأن النجاح في هذا المسار يتطلب قبل كل شيء ربط قدرات المنطقة بعضها ببعض، وأن المصالح المشتركة لا تكمن في التنافس بين المسارات، بل في ربط المسارات، مشدداً على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالنسبة لآسيا الوسطى ليست مجرد شريك؛ بل هي مسار طبيعي لربط آسيا الوسطى وأوراسيا بالمياه المفتوحة. ويمكن لموانئ إيران الجنوبية في الخليج الفارسي وبحر عُمان، وخاصة تشابهار، أن تربط هذه المنطقة بجنوب آسيا وأفريقيا ثم أوروبا.

وأضاف رئيس الجمهورية، في معرض إشارته إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر نفسها جزءاً طبيعياً من الجغرافيا المترابطة للمنطقة، وأن هذا الارتباط ليس جغرافياً فحسب، بل متجذر في التاريخ والثقافة والحضارة والروابط الشعبية، أنه بناءً على ذلك، تقترح الجمهورية الإسلامية الإيرانية إنشاء صيغة "دول رابطة الدول المستقلة + إيران" أو "CIS+1" كآلية مرنة وفعالة للحوار والتعاون، لتتمكن من تطوير التعاون المشترك في مجالات العبور والطاقة والتجارة والتعدين والاستثمار والتكنولوجيا والمياه والبيئة والسياحة والاتصالات العلمية والثقافية.

كما شدد بزشكيان على أنهم اليوم لا يواجهون مجرد خيار بين العزلة أو التبعية؛ بل يجب عليهم ربط قدراتهم بعضها ببعض، ليتمكن كل بلد، مع الحفاظ على استقلاله وخياراته الوطنية، من الاستفادة من مزايا هذه الجغرافيا المشتركة، وقال إنهم يريدون بدلاً من القطيعة، الاتصال؛ وبدلاً من التنافس المستنزف، التعاون؛ وبدلاً من التبعية الأحادية، التبعية المتبادلة؛ وبدلاً من الأمن القائم على التهديد، الأمن القائم على الثقة والمصالح المشتركة.

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