  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٠٩‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٢:١٥ م

ضربة قاسية لمرتزقة السعودية في تعز؛ مقتل وإصابة العشرات

ضربة قاسية لمرتزقة السعودية في تعز؛ مقتل وإصابة العشرات

أشارت مصادر إخبارية إلى تقدمات جديدة للقوات المسلحة اليمنية ضد المرتزقة التابعين للسعودية في تعز.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مراسل الميادين أكد أنه بعد وقوع اشتباكات عنيفة، طُرد المرتزقة التابعون للسعودية من منطقة جبل حبشي في تعز.

وأضاف أن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة اليمنية تبلغ أكثر من 2000 كيلومتر مربع. وتُضاف هذه المساحة إلى المساحة الخاضعة لسيطرة القوات اليمنية على امتداد الساحل الغربي، من المخا إلى ذوباب وباب المندب (5000 كيلومتر).

كما أعلن مصدر عسكري يمني أن المرتزقة التابعين للسعودية في جنوب باب المندب، الذين قدموا من لحج، تعرضوا للاستهداف، وأن عشرات منهم قُتلوا وأُصيبوا.

/انتهى/

رمز الخبر 1974524

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات