ضربة قاسية لمرتزقة السعودية في تعز؛ مقتل وإصابة العشرات

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مراسل الميادين أكد أنه بعد وقوع اشتباكات عنيفة، طُرد المرتزقة التابعون للسعودية من منطقة جبل حبشي في تعز.

وأضاف أن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة اليمنية تبلغ أكثر من 2000 كيلومتر مربع. وتُضاف هذه المساحة إلى المساحة الخاضعة لسيطرة القوات اليمنية على امتداد الساحل الغربي، من المخا إلى ذوباب وباب المندب (5000 كيلومتر).

كما أعلن مصدر عسكري يمني أن المرتزقة التابعين للسعودية في جنوب باب المندب، الذين قدموا من لحج، تعرضوا للاستهداف، وأن عشرات منهم قُتلوا وأُصيبوا.

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