بزشكيان: مقترح إيران هو وضع برنامج لمواجهة انخفاض منسوب مياه قزوين

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قال في كلمته في الاجتماع الاستثنائي لقادة دول حوض قزوين، في معرض تشديده على أن التعاون البيئي، في عالم اليوم الذي يواجه أزمات متعددة وتنافسات جيوسياسية وحروباً وعقوبات أحادية وإضعافاً للتعددية، يمكن أن يكون أحد أهم مجالات بناء الثقة والتقارب بين دول المنطقة، إنهم يعتقدون أن البيئة لا ينبغي أن تكون ضحية للخلافات السياسية أو التنافسات الاقتصادية أو التدخلات من خارج المنطقة. وعلى الدول الساحلية، بالاعتماد على قدراتها العلمية والفنية والمالية والبشرية، أن تحدد مصير بحر قزوين في إطار التعاون الإقليمي، ومع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية والمصالح المشروعة لبعضها البعض.

واعتبر رئيس الجمهورية أن اتفاقية الإطار لحماية البيئة البحرية لبحر قزوين، التي وُقّعت عام 2003 من قبل الدول الساحلية الخمس، والتي عقدت أخيراً، في الذكرى العشرين لتنفيذها، اجتماعها السابع في طهران بمشاركة جيدة وفاعلة من جميع الدول الساحلية، هي أهم إطار قانوني ملزم إقليمياً لحماية بيئة بحر قزوين، وقال إن اتفاقية طهران، مع بروتوكولاتها، وفرت لهم إطاراً من التعاون الناجح والشامل للدول الساحلية في مختلف المجالات، من التعاون في مواجهة التلوث النفطي والتلوث الناجم عن الأنشطة البرية، إلى حماية التنوع البيولوجي وتقييم الآثار البيئية العابرة للحدود، والتغير المناخي وانخفاض منسوب مياه بحر قزوين.

وأكد بزشكيان، في معرض إشارته إلى أنه لا يمكن لأي من الدول الساحلية أن تنقذ بحر قزوين بمفردها. فمياه هذا البحر وتلوثه؛ والتغيرات المناخية في المنطقة وآثار انخفاض منسوب المياه، لا تعترف بأي حدود سياسية، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في معرض ترحيبها بقرار هذا الاجتماع بإنشاء لجنة رفيعة المستوى مؤلفة من نواب رؤساء حكومات الدول الساحلية، تقترح أن يُوضع ويُنفذ في إطار اتفاقية طهران برنامج إقليمي طويل الأمد لمواجهة انخفاض منسوب مياه بحر قزوين.

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