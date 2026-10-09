لقاء يجمع بزشكيان وعلييف

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، التقيا على هامش انعقاد قمة رؤساء دول رابطة الدول المستقلة وقمة البيئة لبحر قزوين في تركمانستان.

وتم في هذا اللقاء بحث آخر وضع العلاقات الثنائية ومسار التعاون المشترك بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان. وشدد الطرفان، في معرض تأكيدهما على العلاقات الجيدة والجوار بين البلدين، على أهمية الاستفادة من القدرات المتاحة لتطوير وتعميق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

كما أشار رئيسا البلدين إلى الاتفاقات والمشاريع المشتركة، وشدا على ضرورة تسريع عملية تنفيذ الاتفاقات المبرمة، وإكمال المشاريع الجاري تنفيذها، وتعزيز مجالات التعاون المتبادل.

وشُدد في هذا اللقاء على الإرادة المشتركة للبلدين لتوسيع وتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها المجالات الاقتصادية والتجارية والعبورية والإقليمية. كما جرى الاهتمام باستمرار المشاورات والمحادثات البناءة بين مسؤولي البلدين، في سبيل دفع الأهداف المشتركة وتعزيز العلاقات الودية بين طهران وباكو.