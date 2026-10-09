لقاء يجمع بزشكيان و رئيس تركمانستان بريدي محمدوف

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسردار بردي محمدوف، رئيس جمهورية تركمانستان، التقيا على هامش قمة رؤساء دول رابطة الدول المستقلة وقمة البيئة لبحر قزوين.

وتبادل الطرفان في هذا اللقاء، إلى جانب استعراضهما آخر وضع العلاقات الثنائية، الآراء حول سبل تطوير وتعميق العلاقات بين طهران وعشق آباد في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

كما أشار رئيسا إيران وتركمانستان إلى القدرات الواسعة المتاحة للارتقاء بمستوى التعاون المشترك، وشدا على ضرورة متابعة وتسريع تنفيذ المشاريع المتفق عليها والاستفادة من الفرص المتبادلة لتوسيع العلاقات الثنائية.

وفي هذا اللقاء أيضاً، جرى بحث ودراسة التعاون الإقليمي والمسائل المتعلقة ببحر قزوين، وشدد الطرفان على أهمية تعزيز تعاون دول بحر قزوين الساحلية، وحماية بيئة هذا المسطح المائي، وتطوير التفاعلات المشتركة بما يخدم مصالح دول المنطقة.

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