بزشكيان: التأثر بأميركا يؤدي إلى فقدان شنغهاي وبريكس لقوتهما

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود بزشكيان قال في لقائه بالأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون على هامش قمة رؤساء دول رابطة الدول المستقلة وقمة البيئة لبحر قزوين في تركمانستان، في معرض إشارته إلى منجزات توسيع التفاعلات والاتصالات متعددة الأطراف، إنه كلما زادت هذه التفاعلات واللقاءات وتعززت، أمكنهم تنفيذ مزيد من السياسات والاستراتيجيات متعددة الأطراف.

وعدّ رئيس الجمهورية عقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون أمراً جيداً وفعالاً، وشدد على أنه في مجال العمل والتنفيذ أيضاً، من الضروري أن تصبح الخطط عملية، مشيراً إلى أنه في كثير من الأحيان تُطرح مسائل في المحادثات، لكن في مجال التنفيذ تُنسى هذه الالتزامات. وقال إنه يجب عليهم في الأساس السعي لجعل القرارات والمحادثات مثمرة. وبطبيعة الحال، عندما يتخذ رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون قراراً مشتركاً يكون فعالاً في عملية الازدهار، ويجري التعاون والتفاعل بين الدول والمجموعات الفرعية، عندها يمكنهم الوصول إلى الأهداف والآفاق التي يصبون إليها.

واعتبر الوصول إلى لغة وفهم مشترك وتنفيذ هذه المؤشرات السلوكية بين جميع المجموعات البشرية والمجتمعات شرطاً أساسياً لخلق التحول والنمو على هذا الكوكب، وقال إنه في هذه الظروف سنشهد إقامة المحبة والصداقة والتآلف واللطف والتنمية وآفاقاً جميلة. وأضاف أن الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون يحمل مهمة ثقيلة، لأنه المنسق لمتابعة تنفيذ القرارات، معرباً عن أمله في أن يكون موفقاً في دفع الأهداف والسياسات التنفيذية.

وأشار رئيس الجمهورية إلى التدخلات الأميركية التي تُمارس على أساس السياسة الداخلية لهذا البلد، وقال إن بعض هذه الاستراتيجيات تؤثر أحياناً في موقف منظمة شنغهاي للتعاون أيضاً. وكل هدف عقد قمم مثل شنغهاي أو بريكس هو أن تتمكن الدول التي تتوافق وتتفاهم مع بعضها البعض من الوصول إلى إطار تنفيذي مشترك في المجالات المالية والاقتصادية والتجارية والأمنية والسياسية. وإذا كان من المفترض أن تؤثر السياسات الداخلية لدولة مثل أميركا في قرارات هذه القمم، فستفقد هذه المنظمات قوتها وتماسكها.

وأشار بزشكيان إلى أن العالم يجب أن يُوجَّه نحو التعددية، مشيراً إلى أن الخلاف الآن هو بين قبول الأحادية والتعددية. وهذا أحد المسائل التي تواجهها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جميع القمم. وبالطبع، فإن بعض هذه المسائل يُحل تدريجياً الآن، لكن بعض الدول لا تزال تميل إلى المقاربات الأحادية واتباع سياسات أميركا القهرية والاستعمارية. وقال: لماذا لا نتمكن من تقوية وتوسيع العلاقات مع جارنا، ويتبع جارنا سياسات دولة أخرى في الطرف الآخر من العالم؟ هذه مشكلة موجودة. وبطبيعة الحال، في بعض اتفاقات منظمة شنغهاي للتعاون المتعلقة بإيران، تكون الأولوية لما تراه أميركا بشأن القرارات.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تجنب الخلاف والنزاع، واعتبر الحوار الحل الأساسي للمسائل والوصول إلى نظرة مشتركة، وقال إن عملية الانتقال من الوحشية نحو الحضارة واحترام الإنسانية تستغرق وقتاً. فالمسائل التي يمكن الوصول إليها بالحوار لا يمكن تحقيقها بالقهر والترهيب. ويجب علينا نحن البشر أن نساعد بعضنا البعض ليعيش البشر جميعاً في رفاه وتنمية وراحة وصحة. ولا ينبغي أن ننظر بطمع إلى ممتلكات وإمكانات الدول الأخرى، ولا أن نفكر في نهبها والاعتداء عليها. وأعرب عن أمله في أن يأتي يوم نعيش فيه على هذا الكوكب بسلام وهدوء إلى جانب بعضنا البعض. وأضاف أن أميركا تمارس الترهيب، وعلى الدول أن تتعاون مع بعضها البعض لعدم منحها هذه الفرصة. وبالطبع، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف أيضاً بصلابة على مبادئها. وتقدم بالشكر للأمين العام على جهوده في طريق إحلال السلام والهدوء.

بعض الدول الأعضاء في شنغهاي تفضل علاقاتها الثنائية على العلاقات العملية مع جميع الدول

وأكد الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون كلام بزشكيان، مشيراً إلى أنهم متفقون معه في هذا الاتجاه، وأن هذه المنظمة هي مكان ستظهر فيه أقوال رؤساء الدول والحكومات وتصبح عملاً.

وتابع، في معرض إشارته إلى سجله في منظمة شنغهاي للتعاون، أنه عمل نائباً للأمين العام لمدة عامين، ونحو عامين أميناً عاماً، وقال إنه يستطيع القول إنهم حققوا حتى الآن نتائج ملموسة وفعالة. وقد نفذوا خلال 25 عاماً من نشاط منظمة شنغهاي للتعاون الأوامر والاتفاقات التي التزم بها رؤساء الدول الأعضاء في هذه المنظمة والتي كانت على الورق. وبالطبع، فإن بعض التصريحات والمقترحات التي لا تملك قالباً ملموساً وإطاراً واقعياً لن تكون قابلة للتنفيذ بطبيعة الحال.

وللوصول إلى نتائج هذه المقترحات، من الضروري أن يتابع المنسقون الخاصون لكل دولة المسائل والاستراتيجيات المقترحة. وهناك إجراء في منظمة شنغهاي للتعاون مفاده أنه إذا لم يتحقق الإجماع، فلن تكون تلك المقترحات قابلة للتنفيذ. وبالطبع، من الضروري أن تظهر المقترحات التي يطرحها رئيس دولة ما إلى حيز الوجود.

وأكد الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون كلام الدكتور بزشكيان بشأن رفض الأحادية، وأعرب عن أسفه لأن بعض الدول تفضل علاقاتها العملية على الأحادية، مذكراً بأنه للأسف بعض الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون تفضل علاقاتها الثنائية على العلاقات العملية مع جميع الدول، وبعبارة أخرى تعطي قيمة كبيرة لهذه العلاقات مقارنة بغيرها من الدول. ولهذا قد لا تتوافق بعض القرارات مع مجموعة سياسات المنظمة.

وفي الختام، قال الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون إنه يجب إدراج الاتفاقات التي تمت بشأن إيران ولم تُنفذ، لمعالجتها عبر السفراء والممثلين، مضيفاً أن الجميع يسعون للوصول إلى السلام والهدوء، وأن جوهر وجود منظمة شنغهاي للتعاون يقوم على هذا المبدأ. وعدم اللجوء إلى القوة واحترام السلامة الإقليمية للدول أمران مهمان ويجب الالتزام بهما عملياً. وللجميع الحق في الاستفادة من الطاقة النووية بشكل سلمي والالتزام بمبدأ عدم تطوير ونشر الأسلحة النووية.

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