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٠٧‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٩:٤٥ ص

قاليباف: شبح الرعب يتربص بالاقتصاد الأمريكي

قاليباف: شبح الرعب يتربص بالاقتصاد الأمريكي

رداً على تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، نشر رئيس البرلمان الإيراني صورة تعبيرية اقتصادية تتساءل: "هل أنت مستعد لأن يطارد هذا الشبح روحك؟"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، هذه الصورة التعبيرية رداً على تعليقات وزير الخزانة الأمريكي، متسائلاً: "هل أنت مستعد لأن يطارد هذا الشبح روحك؟"

وتُظهر الصورة رسوماً بيانية متنوعة - تتراوح بين أسعار النفط والديزل ومؤشرات ثقة المستهلك والقدرة على تحمل تكاليف السكن - مرتبة بحيث تشكل هيئة "شبح". وتتمثل الرسالة الضمنية في أنه لا داعي لانتظار عيد الهالوين للشعور بالرعب؛ فأحياناً، يكفي مجرد الاطلاع على القسم الاقتصادي في الصحف!

كما تظهر في الصورة شخصية ديفيد زيرفوس، المستشار الخاص الجديد لبيسنت والمؤيد لخفض أسعار الفائدة؛ وهو الرجل نفسه الذي تعهد ذات مرة بعدم قص شعره حتى يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة!

قاليباف: شبح الرعب يتربص بالاقتصاد الأمريكي

/انتهى/

رمز الخبر 1974471
جواد ماستری فراهانی

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