قاليباف: العدو يسعى لإيجاد انعدام الأمن داخل البلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء أحمد رضا رادان، قائد الشرطة في البلاد، وأعضاء هيئة أركان هذه القيادة، التقوا صباح اليوم بمحمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، وأجروا معه محادثة.

وقدّم قاليباف في هذا اللقاء تقديره وشكره لقادة وجميع منتسبي قيادة الشرطة في جميع أنحاء البلاد على جهودهم وجهادهم لخدمة الناس ومواجهة مخططات العدو، وقال إن كل جهدهم هو القيام بإجراءات جدية بشكل خاص في مجال البنية التحتية ومعيشة منتسبي قوات الشرطة.

وأشار إلى الهجوم العسكري الأميركي الكثيف والضخم على الجمهورية الإسلامية في حرب الأربعين يوماً، وقال إن الأميركيين أدركوا في هذه الحرب أنهم لا يستطيعون إلحاق الضرر بإيران بهذه الإجراءات العسكرية، وأن ردعاً قد تحقق من هذه الناحية، ولهذا ركزوا الضغط الجدي والأساسي على إيران في الموضوعات الاقتصادية وزعزعة الأمن الداخلي للبلاد.

وشدد قاليباف على أن مخطط العدو يتركز على أعمال عنيفة داخل البلاد، وقال إن هذا المخطط والخريطة يُظهران أن أولويتنا الأساسية يجب أن تكون أيضاً السعي لرفع الصمود الاقتصادي وتأمين الأمن الداخلي.

وأشار قاليباف إلى فترة توليه قيادة الشرطة في البلاد، فقال إنه قال دائماً إنه بعد فترة الدفاع المقدس التي استمرت ثماني سنوات، يعتبر فترة وجوده في قوات الشرطة أفضل فترة في حياته.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن الضغوط التي تتحملها قوات الشرطة موجودة في جميع ظروف الحرب والسلم، وأن منتسبي هذا الجهاز يؤدون واجبهم وينفذون عملياتهم على مدار 24 ساعة حتى في الظروف العادية، وأن هذا من خصائص منتسبي قيادة الشرطة في البلاد.

وفي هذا السياق، أشار إلى دور قوات هذه القيادة في تأمين أمن البلاد وخدمة الناس في الظروف الصعبة للحربين المفروضتين الثانية والثالثة، وقال إن السلطات الثلاث تعتبر من واجبها القيام بإجراءات جدية وفورية لتأمين احتياجات جميع القوات المسلحة، وخاصة قوات الشرطة، في مختلف المجالات المتعلقة بالبنية التحتية والاقتصاد والمعيشة، وأن هذا الموضوع يُتابع بجدية في مختلف القطاعات.

وفي بداية هذا اللقاء، الذي عُقد بمناسبة أسبوع الشرطة، هنّأ اللواء رادان قاليباف بهذا الأسبوع بصفته أحد قادة الشرطة السابقين في البلاد، وأشار إلى الإجراءات والتحولات التي جرت خلال فترة قيادة قاليباف للشرطة، وقال إنهم جميعاً ممتنون لجهودكم، سواء في تلك الفترة أو في الظروف الراهنة، لقيادة الشرطة في البلاد.

وفي هذا اللقاء أيضاً، قدّم عدد من أعضاء هيئة أركان قيادة الشرطة في البلاد تقريراً عن آخر الإجراءات والمنجزات الشرطية في البلاد في مختلف القطاعات واحتياجات هذا الجهاز.

وفي ختام هذا اللقاء أيضاً، هنّأ رئيس المجلس، في رسالة صوتية عبر الشبكة اللاسلكية الوطنية لقيادة الشرطة في البلاد، جميع القادة والمنتسبين بعيد أسبوع الشرطة، وأعرب عن تقديره وشكره لجهودهم وجهادهم في مختلف نقاط البلاد.

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