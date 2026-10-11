توقف "مطار فهد الدولي" في الدمام

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان بيانات "فلايت رادار" أظهرت مساء السبت توقف الرحلات الجوية في مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام شرقي السعودية، دون أن يشير الموقع إلى أسباب هذا التوقف، غير أن نشطاء ووسائل إعلام دولية تناولت أخبارًا تشير إلى وجود تهديدات على المطار.

وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام سعودية تصريحات لما يُسمى متحدث وزارة الدفاع السعودية، لفت فيها إلى "تعرض مطار الدمام لهجوم صاروخي"، معترفًا بأن ما أسماه "الهجوم الصاروخي" حقق إصابة مباشرة داخل المطار.

ووفق المعطيات الحالية، تشير التطورات إلى توسع العمليات اليمنية في العمق السعودي، بما يهدف إلى توسيع رقعة الاستهداف للمطارات نحو تشديد الخناق الجوي، ردًا على الحصار السعودي المفروض على اليمن.

ويأتي هذا التطور في ظل توقف مستمر للرحلات من وإلى مطار الرياض الدولي جراء الاستهدافات المتكررة له بالصواريخ والمسيرات من قبل القوات المسلحة اليمنية، محققة إصابات مباشرة أدت إلى اندلاع حرائق واسعة داخل المطار ومرافقه.

وفي سياق متصل، يرى مراقبون أن توقف حركة مطار الملك فهد الدولي قد يقود النظام السعودي لمزيد من الخسائر، سيما بعد أن كانت خطط المملكة تهدف إلى تحويل الرياض وباقي المناطق الاستراتيجية والاقتصادية السعودية إلى وجهات سياحية واستثمارية عالمية.

ويؤكد المراقبون أن الحظر الجوي اليمني يدفع نحو عزوف المستثمرين ووقف عجلة السياحة والحركة الاقتصادية السعودية، خصوصًا وأن العدو السعودي يعتمد في استثماراته على ترسيخ خطط النقل الجوي، غير أن تداعيات استمرار العدوان والحصار بحق الشعب اليمني تنقل المعاناة إلى الداخل السعودي، وتحول دون تنفيذ أي من الرؤى والخطط الاقتصادية السعودية.

وبهذه المعطيات، يتأكد للجميع أن استمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني سيقود القوات المسلحة اليمنية إلى توسيع بنك الأهداف بما يحدث شللاً كاملاً في الحركة الحيوية والاقتصادية السعودية، خصوصًا وأن المؤشرات الراهنة تؤكد توسّع معادلة "الحصار بالحصار" لتستهدف إيقاف الحركة الجوية في أهم وأكبر المطارات السعودية.

وتتزامن هذه الضربات مع استمرار القوات المسلحة في استهداف المنشآت النفطية السعودية العملاقة، ما أدى إلى تعطيل الإنتاج والتصدير بشكل كامل في ظل الحظر البحري المفروض على العدو السعودي.

وتعمق هذه التطورات مأزق العدو السعودي الاقتصادي والعسكري والسياسي، وتضعه أمام خيار وحيد لتجاوز المأزق، يتمثل في وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني، فيما يقود استمرار التعنت إلى تصاعد الردع اليمني ورفع كُلفة العربدة السعودية.

المصدر: المسيرة نت