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١١‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٣:١٠ م

عطريانفر: إيران كسرت هيبة الولايات المتحدة العالمية

عطريانفر: إيران كسرت هيبة الولايات المتحدة العالمية

أكد محمد عطريانفر، عضو مجلس الإعلام الحكومي الإيراني، أن إيران كسرت، للمرة الأولى، هيبة الولايات المتحدة العالمية، وأفشلت محاولاتها لفرض نفوذها في المواجهة مع طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محمد عطريانفر، عضو مجلس الإعلام الحكومي وعضو الهيئة المؤسسة لحزب كوادر البناء، قال في مقابلة مع الوكالة إن الولايات المتحدة واجهت إخفاقًا في المواجهة الواسعة مع إيران، رغم استخدامها معدات عسكرية ضخمة واستعانتها بحلفائها الأوروبيين والإقليميين.

وأشار إلى أن تكلفة الأضرار الناجمة عن الحرب المفروضة على إيران قد تتجاوز 200 مليار دولار، معتبرًا أن الأهم من الخسائر المادية هو تراجع الهيبة العالمية للولايات المتحدة.

وفي معرض تعليقه على تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن تاريخ إيران وحضارتها، قال عطريانفر إن هذه التصريحات ستفقد تأثيرها في وقت قصير، داعيًا المسؤولين الإيرانيين إلى تجنب الردود المتسرعة وعدم الانجرار إلى الحرب النفسية الأمريكية.

وشدد على أن على السياسيين الأمريكيين، بدلًا من محاولة تزوير التاريخ، مراجعة مواقف كبار السياسيين الأمريكيين السابقين بشأن الحضارات التاريخية في العالم.

رمز الخبر 1974572
محمدرضا غفاری

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