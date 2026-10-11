السلطات السعودية: مقتل 12 وإصابة أكثر من 300 في "الهجوم" على مطار الرياض

أفادت وكالة مهر للأنباء قُتل ما لا يقل عن 12 شخصاً، وأصيب 309، خلال "الهجوم" الثالث على مطار الرياض، أمس السبت، وفقاً لما أعلنته السلطات السعودية.

بدورها، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تحويل مسار الرحلات الجوية بعيداً عن الرياض، أمس، إضافة إلى تعليق العمليات مؤقتاً في المطار.

وقالت السفارة الأميركية في الرياض إنها "على علم بالهجمات" وإنها "توصي بشدة جميع المواطنين الأميركيين بتجنّب هذا المطار والمناطق المحيطة به".

وأمس، أفادت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، بسماع دوي انفجار قوي في مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، من جراء الاستهداف.

ونفّذت القوات المسلحة اليمنية عملياتين منفصلتين، الخميس الماضي، استهدفت خلالها المطار نفسه، مشيرةً إلى أنّ الاستهدافات كانت دقيقة ومباشرة وأدّت إلى تعطّل حركة الملاحة.

وأسفر هجومان سابقان يوم الخميس على مطار الملك خالد الدولي عن مقتل أربعة أشخاص وإلحاق أضرار جسيمة بطائرة تجارية سعودية كانت متوقّفة على مدرج المطار.

يأتي ذلك في حين تواصل القوات المسلحة اليمنية الردّ على العدوان السعودي على اليمن، والذي يستهدف الأعيان المدنية في صنعاء ومحافظات أخرى، ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بينهم نساء وأطفال.