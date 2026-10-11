الخارجية الإيرانية: تقاعس أوروبا تجاه معاقبة محكمة لاهاي هو تواطؤ في تقويض القانون والعدالة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي علق على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد المحكمة الجنائية الدولية والتهديد بتفكيكها، وكتب: "لقد هدد ماركو روبيو بأنه إذا لم يكبح حلفاء أمريكا جماح المحكمة الجنائية الدولية، فإن واشنطن سوف تفككها حجراً بحجر.



يُرجى تذكّر حقبة الثلاثينيات من القرن الماضي: إن النظام الدولي لا ينهار فقط نتيجة العدوان، بل ينهار عندما يتم تطبيع استخدام القوة ويصمت العالم إزاء ذلك.



يجب سؤال أوروبا: هل الوقوف إلى جانب حليف يعني الدفاع عن القانون الدولي والنظام المعياري-المؤسساتي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، أم مجاراته في تقويضها وتفكيكها؟!



إذا تمت التضحية بالقانون والعدالة لإرضاء حليف معتدٍ ومستبد، فإن الحديث عن حقوق الإنسان والنظام الدولي القائم على القواعد لن يكون سوى شعار أجوف."



/انتهی/