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١١‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٢:٥٨ م

الادميرال سياري: وجّهنا ضربات إلى سفن العدو، وإذا وقع أي تحرك ضد إيران مجددًا، فسنستهدفها مرة أخرى

الادميرال سياري: وجّهنا ضربات إلى سفن العدو، وإذا وقع أي تحرك ضد إيران مجددًا، فسنستهدفها مرة أخرى

قال رئيس أركان ومساعد التنسيق في الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري لسنا مكتوفي الأيدي، ونمتلك إمكانات وقدرات تحظى باعتراف واسع على مستوى العالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال سياري دافعنا عن أنفسنا بقوة، وسنواصل الدفاع عن إيران، وسنتحرك لضرب العدو أينما اقتضت الضرورة.

وأكد: أثبت الشعب الإيراني للعدو أنه سيصمد في مواجهته ويتحمّل الصعوبات حفاظًا على وحدة أراضي إيران والثورة وكرامته وشرفه.

رمز الخبر 1974570
محمدرضا غفاری

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