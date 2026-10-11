الادميرال سياري: وجّهنا ضربات إلى سفن العدو، وإذا وقع أي تحرك ضد إيران مجددًا، فسنستهدفها مرة أخرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال سياري دافعنا عن أنفسنا بقوة، وسنواصل الدفاع عن إيران، وسنتحرك لضرب العدو أينما اقتضت الضرورة.

وأكد: أثبت الشعب الإيراني للعدو أنه سيصمد في مواجهته ويتحمّل الصعوبات حفاظًا على وحدة أراضي إيران والثورة وكرامته وشرفه.