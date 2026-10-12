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١٢‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١١:٢٠ ص

سيناتور أمريكي يكشف عن خسائر بمليارات الدولارات في القواعد الأمريكية بقطر والبحرين

سيناتور أمريكي يكشف عن خسائر بمليارات الدولارات في القواعد الأمريكية بقطر والبحرين

كشف السيناتور الأمريكي كريس مورفي عن خسائر ضخمة لحقت بقواعد عسكرية أمريكية في قطر والبحرين، منتقدًا ما وصفه بإخفاء الحقائق عن الشعب الأمريكي بشأن حجم الخسائر وتكاليف الحرب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السيناتور الأمريكي كريس مورفي كشف عن معلومات بشأن الأضرار التي لحقت بالقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وذلك بعد منعه من زيارة هذه القواعد.

وأكد مورفي أن القواعد الأمريكية في قطر، وكذلك القاعدة الأمريكية في البحرين، تكبدت خسائر فادحة تُقدّر بمليارات الدولارات.

وأشار السيناتور الأمريكي إلى أن واشنطن أخفقت عمليًا في هذه الحرب، معتبرًا أن ما يجري يمثل مصدر خزي للشعب الأمريكي.

وأضاف أن هناك حملة منظمة تهدف إلى حجب الحقائق عن الأمريكيين، ومنعهم من الاطلاع على الحجم الحقيقي للخسائر والتكاليف الباهظة للحرب.

رمز الخبر 1974596
محمدرضا غفاری

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