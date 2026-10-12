سيناتور أمريكي يكشف عن خسائر بمليارات الدولارات في القواعد الأمريكية بقطر والبحرين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السيناتور الأمريكي كريس مورفي كشف عن معلومات بشأن الأضرار التي لحقت بالقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وذلك بعد منعه من زيارة هذه القواعد.

وأكد مورفي أن القواعد الأمريكية في قطر، وكذلك القاعدة الأمريكية في البحرين، تكبدت خسائر فادحة تُقدّر بمليارات الدولارات.

وأشار السيناتور الأمريكي إلى أن واشنطن أخفقت عمليًا في هذه الحرب، معتبرًا أن ما يجري يمثل مصدر خزي للشعب الأمريكي.

وأضاف أن هناك حملة منظمة تهدف إلى حجب الحقائق عن الأمريكيين، ومنعهم من الاطلاع على الحجم الحقيقي للخسائر والتكاليف الباهظة للحرب.