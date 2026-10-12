السفير الإيراني الجديد يقدم أوراق اعتماده لرئيس كوريا الجنوبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى السفير الإيراني -عقب تقديم أوراق اعتماده- محادثةً مقتضبة مع الرئيس الكوري الجنوبي؛ حيث نقل تحيات ورسالة تقدير من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً على أهمية العلاقات الودية بين البلدين وضرورة تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما أشار إلى الإمكانات المتاحة في العلاقات الثنائية، معرباً عن أمله في فتح آفاق جديدة لتوسيع العلاقات وتعزيز التفاهم والتعاون بين طهران وسيول خلال فترة عمله.

وخلال اللقاء، رحب الرئيس الكوري الجنوبي بالسفير الإيراني الجديد وتمنى له النجاح في مهمته الدبلوماسية.

ومن المتوقع أن يمهد بدء مهام السفير الإيراني الجديد في سيول الطريق لاستمرار الحوار والسعي نحو فرص لتوسيع العلاقات والتعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

يُذكر أن أحمد عرفانيان، وهو دبلوماسي بارز في وزارة الخارجية الإيرانية، قد باشر مهامه سفيراً للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى جمهورية كوريا في 24 سبتمبر 2026.

وقد شغل -خلال مسيرة دبلوماسية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود- مناصب سياسية وإدارية متنوعة داخل وزارة الخارجية، وكذلك في العديد من السفارات الإيرانية في الخارج.

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