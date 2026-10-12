سي إن إن: ترامب هدد أوكرانيا

أفادت وكالة مهر للأنباء أن شبكة سي إن إن نقلت عن مصادر مطلعة أن أميركا حذرت أوكرانيا من وقف التعاون الاستخباراتي في حال استمرار الهجمات على منشآت الطاقة الروسية.

وبحسب هذا التقرير، حذر ترامب أوكرانيا من احتمال قطع دعمه الاستخباراتي عنها. كما حذرت أميركا أوكرانيا من احتمال توقف مشتريات أوروبا العسكرية من واشنطن لدعم كييف.

وكان موقع أكسيوس قد أفاد سابقاً أن دونالد ترامب غاضب من فلوديمير زيلينسكي، نظيره الأوكراني، ويتوقع أن توقف كييف الهجمات على مصافي النفط الروسية.

وجاء في هذا التقرير، نقلاً عن مصدر في البيت الأبيض: ترامب غاضب بشدة. ويعتقد رئيس الجمهورية الأميركية أن زيلينسكي لا يقدّر الدعم الأميركي بما يكفي. فهجمات أوكرانيا على مصافي النفط، أكثر مما تضر بروسيا، تضر بعلاقة ترامب مع زيلينسكي.

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