شكارجي: لن نسمح بتجدد النظام الإقليمي للعدو في غرب آسيا

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد أبو الفضل شكارجي، المتحدث الأكبر باسم القوات المسلحة، أكد في رسالة له أنهم لن يسمحوا بتجدد النظام الإقليمي للعدو في غرب آسيا؛ وأن على دول المنطقة أن تخرج من تحت المظلة الأمنية العاجزة لأميركا.

وجاء نص هذه الرسالة كالتالي:

لجأت أميركا إلى تهريب الوقود للتخلص من المستنقع الذي صنعته بنفسها في غرب آسيا، والذي تغرق فيه أكثر كل يوم، لكن السؤال الأساسي هو: هل يمكن للقرصنة البحرية والسرقة وتهريب الوقود أن تمنع الهزيمة القطعية لأميركا؟ أبداً!

إن حرب الدعاية والأكاذيب المتتالية لمسؤولي أميركا حول السيطرة على مضيق هرمز لن تغيّر حقائق الميدان. فلا العمليات النفسية ولا الادعاءات الإعلامية قادرة على إنقاذ واشنطن من تداعيات استراتيجياتها الفاشلة.

لا يمكن إخفاء الهزيمة بالدعاية والحرب النفسية، ولا يمكن تغيير حقائق الميدان بالضجيج. إن الإهانات الأخيرة لمسؤولي أميركا المتوهمين وغير العقلاء بشأن حضارة إيران وتاريخها وشعبها، ليست فقط انعكاساً لعجزهم، بل تزيد فقط من عزم الشعب الإيراني البطل.

لقد أظهرنا مراراً قوتنا وإرادتنا للأعداء الأميركيين والصهاينة وحلفائهم. والقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم بجهوزية وقدرات تتجاوز الماضي، تدافع بحزم عن المصالح الوطنية وأمن البلاد وكيان إيران الإسلامية، وستفرض الهزيمة على الأعداء بهجوم قوي.

وعلى دول المنطقة أن تخرج من تحت المظلة الأمنية العاجزة لأميركا. فواشنطن عاجزة حتى عن تأمين أمنها في المنطقة، فكيف بتأمين أمن الآخرين. وإن استمرار الاعتماد على المظلة الأمنية الأميركية المزعومة لن يكون سوى قبول للتكاليف الباهظة لحساب وقرار خاطئ.

لقد اختبرت دول المنطقة في الميدان عدم فعالية المظلة الأمنية الأميركية المزعومة. والآن حان الوقت لتتعلم من هذه التجربة، وألا توقع نفسها في بئر الموت بحبل ترامب ونتنياهو البالي. ولن نسمح بتجدد النظام الإقليمي الذي تريده أميركا والكيان الصهيوني في غرب آسيا.

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