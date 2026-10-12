كامالا هاريس: اتفاق ترامب مع بوتين لن يساعد في خفض تكاليف المعيشة للأمريكيين

وافادت وكالة مهر للأنباء ان كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي السابقة، ردت على تصريحات ترامب الأخيرة بشأن ضرورة تغيير رئيس أوكرانيا، وتحْميله زيلينسكي مسؤولية ارتفاع أسعار الديزل في أمريكا.

وكتبت هاريس، منافسة ترامب الديمقراطية في انتخابات الرئاسة عام 2024، في رسالة على منصة "إكس"، مشيرة إلى الحرب الأمريكية غير الشعبية على إيران: "دونالد ترامب وحربه على إيران هما السبب وراء الأسعار الباهظة للديزل والبنزين في بلدنا. أما آخر حيله، أي شراء الوقود من صديقه فلاديمير بوتين، فتفوح منها رائحة الضعف، وتساعد في تمويل حرب روسيا، لكنها لن تساعد في تخفيف عبء تكاليف المعيشة عن الأسر الأمريكية".

وأضافت هاريس: "الشعب الأمريكي يستحق قيادة تهتم به، والشعب الأوكراني يستحق أيضاً حلفاء يقفون إلى جانبه في نضاله من أجل بلد حر وديمقراطي ومستقل".

وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن قد وصف أمس أيضاً اتفاق ترامب مع بوتين لتأمين الديزل بأنه "لعبة خاسرة-خاسرة" (لأمريكا وأوكرانيا)، وقال إنه لا يستطيع خفض أسعار الوقود.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن الجمعة عن توصلّه إلى اتفاق مع نظيره الروسي، وأعلن أن روسيا ستوفر أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل لأمريكا والأسواق العالمية. وبحسب زعمه، فإن روسيا ستضخ، بعد طرح 300 ألف طن في نوفمبر، 500 ألف طن، ثم مليون طن من الديزل فوراً بعد ذلك إلى السوق.

ويقول الخبراء إن هذا الاتفاق من المرجح أن يكون له تأثير محدود على سعر الديزل في أمريكا، ومن غير المرجح أن يؤدي بمفرده إلى انخفاض مستدام في الأسعار.كما أن اكتمال تنفيذ الاتفاق موضع شك.

ويرى ماكسيميليان هيس، محلل المخاطر السياسية، أن هذا الاتفاق لن يكون له تأثير ذو دلالة على السوق الأمريكية والأسواق الدولية؛ لأن الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية حدّت من إنتاج الديزل في هذا البلد.

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