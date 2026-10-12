مؤمني: الأمن الحدودي ومكافحة الجرائم المنظمة في مقدمة الأولويات

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسكندر مؤمني، وزير الداخلية، قال عند وصوله إلى باكو إن علاقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان علاقات عريقة وتتضمن قواسم واشتراكات متعددة، مضيفاً أن البلدين لديهما اشتراكات ثقافية ودينية وتاريخية، وحدود برية طويلة؛ وأن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي سياسة الجوار والاهتمام بالجيران والمنطقة.

وأضاف مؤمني، الذي سافر إلى هذا البلد بدعوة رسمية من وزير الداخلية الأذربيجاني، أن تطوير العلاقات مع الجيران يقع في مقدمة أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن جمهورية أذربيجان تحتل أيضاً مكانة خاصة في السياسة الخارجية الإيرانية. وبطبيعة الحال، فإن موضوعات أمنية والتنقل ومكافحة الجرائم المنظمة والهجرة والمخدرات هي على جدول أعمال هذه الزيارة.

وشدد على أن العلاقات بين البلدين في مستوى جيد، مضيفاً أن أمن الحدود مرهون بالتفاعل والتعاون والتنسيق بين دولتي جانبي الحدود.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن اللقاء مع وزير الداخلية في جمهورية أذربيجان، ووزير الكوارث غير المتوقعة وسائر مسؤولي هذا البلد، بهدف تطوير التعاون الثنائي، ومنه العلاقات الأمنية والحدودية، هو على جدول الأعمال.

/انتهى/