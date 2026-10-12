إعدام عنصر بارز وعملياتي في جماعة «جيش الظلم» الإرهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن درستاران كان أحد العناصر المسلحة في الجماعة، وتولى مهام دعم فرقها العملياتية. وبحسب ملف القضية، اضطلع المذكور بأدوار رئيسية، شملت توفير أماكن إقامة لأفراد الجماعة، وتسهيل دخول عناصر مسلحة إلى البلاد، ونقلهم وفرقهم العملياتية لتنفيذ أعمال إرهابية، وتحديد مواقع مناسبة لشن الهجمات، وتوفير الأسلحة والذخائر، ورصد المواقع العسكرية.

ووفقاً لملف القضية، شمل الدعم الذي قدمه درستاران الهجوم الإرهابي على مقر الشرطة في مدينة راسك، والهجوم على مقر الحرس الثوري في المدينة، واستهداف قاعدة بارود، فضلاً عن الهجمات الإرهابية التي استهدفت مقرات عسكرية في مدينة تشابهار خلال مارس وأبريل 2024.