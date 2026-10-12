استئناف رحلات النجف - رشت ؛ وستتم يومين أسبوعياً

أفادت وكالة مهر للأنباء أن سيد محسن ميرحسيني، المدير العام لمطار رشت، أعلن عن التخطيط لإعادة تسيير رحلات مسار النجف - رشت - النجف في يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

وأشار ميرحسيني إلى برنامج تطوير الرحلات الخارجية لمطار سردار جنغل في رشت، فقال إنه بعد إعادة تسيير الرحلات إلى روسيا في أيام الأحد من كل أسبوع بواسطة شركة طيران محلية، ستُنفذ أيضاً رحلات مسار النجف - رشت - النجف في يومي الأحد والأربعاء.

وتابع، وفقاً لما أعلنته شركة المطارات، أن إعادة تسيير رحلات هذا المسار، في استمرار عملية تطوير الرحلات الخارجية لمطار سردار جنغل في رشت، توفر أرضية أكثر ملاءمة لتلبية الطلب على السفر بين محافظة غيلان والعراق.

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