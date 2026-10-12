بزشكيان: إذا آمنا بأنفسنا، يمكننا التغلب على التحديات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استذكر الرئيس مسعود بزشكيان -خلال كلمته في حفل إعادة افتتاح الجامعات للعام الدراسي 1405-1406 في جامعة "الشهيد بهشتي" بطهران- ذكرى استشهاد تلامذة مدرسة "شجرة" في مدينة ميناب، وأشار قائلاً: "أعتقد أن تجاوز الوضع الراهن ممكن بفضل جهود المجتمع الأكاديمي والطلاب".

وأضاف: "عندما تتوفر القناعة بحل المشكلات لدى النخبة والطلاب وأولئك الذين يؤمنون بضرورة العيش مرفوعي الرأس -رافضين الانحناء أو الخضوع- فإننا سنجد ذلك الطريق".

العلماء والباحثون يسعون لإيجاد مخرج للمشكلات

وشدد بزشكيان على أن: "العلماء والباحثين يسعون لاكتساب المعرفة والقدرة اللازمة للتغلب على هذه المشكلات؛ ونحن قادرون على ذلك، وهو أمر يجب أن نؤمن به. لذا، إذا رسخنا هذا الإيمان، فسنتجاوز هذه التحديات".

كما صرح بزشكيان قائلاً: "إنني أؤمن إيماناً راسخاً بأنكم جميعاً -وكذلك جميع من يتولون مناصب إدارية- تمتلكون الإمكانات لتصبحوا رؤساء أو وزراء أو لتولي أي منصب مسؤولية؛ تماماً كما فعلنا إبان الحرب حين فوّضنا صلاحياتنا إلى إدارات المحافظات. علينا منح الأفراد الأكفاء الفرصة للتقدم وتحمل المسؤولية".

وأضاف: "غالباً ما نتصور أنه لا يوجد سوى رئيس واحد في هذا البلد، لكنني لا أشارك هذا الرأي. فالأمر ليس كذلك؛ إذ إنه في حال استشهادنا، لن تنعدم البدائل الأفضل منا ممن يمكنهم التقدم للوقوف بجانب هذا الوطن والتضحية بكل شيء من أجل شرف الشعب وعزته. نحن ببساطة بحاجة إلى إتاحة المجال لهم للتقدم والازدهار وإظهار قدراتهم؛ ولا ينبغي لنا أن نعمل وفق مبدأ 'أنا الرئيس، وأنا أصدر الأوامر، وعلى الآخرين الطاعة'".

علينا أن نتكاتف من أجل عظمة الوطن

قال الرئيس: "أنا خادم للشعب، وأدعو الجميع إلى التكاتف والنهوض من أجل عظمة هذا الوطن ومعالجة تحدياته. نحن قادرون على ذلك. إنني، وأنا أقف هنا اليوم، كنت يوماً طالباً عادياً؛ ثم أصبحت طبيباً، وتوليت مناصب قيادية جامعية، وشغلت منصب وزير. لقد كنت يوماً نائباً عادياً كأي نائب آخر؛ أما الآن، فقد أصبحت المسؤولية الجسيمة للوطن ملقاة على عاتقنا، وعلينا حل مشكلاته".

وتابع قائلاً: "يمكننا تحقيق ذلك؛ فعندما نتكاتف، نستطيع التغلب على هذه التحديات. وإذا وقفنا متحدين، ووجهنا أنظارنا نحو تلك القمم، وبذلنا جهداً دؤوباً، فسنصل إليها. قد لا أصل أنا شخصياً إلى تلك القمم، لكن هناك آخرون بيننا سيفعلون ذلك، وسيكون بإمكانهم توجيه الآخرين والنهوض بهم معهم".

وشدد الرئيس قائلاً: "صدقوني، لم أسعَ يوماً بهدف محدد للوصول إلى هذا المنصب؛ ومع ذلك، فإننا ملتزمون بكل جوارحنا بالسعي -بأقصى ما أوتينا من قدرة- من أجل شعبنا ووطننا واستقلالنا وشرفنا وعزتنا الوطنية". هذا هو ما سعينا إليه بكل كياننا وعملنا جاهدين لتحقيقه.

وقال الرئيس: علينا أن نسعى من أجل مجد وطننا بنفس القناعة الراسخة في أعماق كل واحد منا. ستكون هذه القناعة دليلاً لنا ليلاً ونهاراً في هذا المسار، تدفعنا للعمل بكل إخلاص وتفانٍ من أجل الوطن، وللوقوف بشموخ وعزة دون خضوع أو انحناء، ولشق طريق نحو عزة البلاد وعظمتها؛ وهي غايةٌ تتحقق بفضل جهودكم.

وأضاف: "لا يوجد ظلم أعظم من أن يرفض المرء قبول الحق أو ينبذ الحقيقة. وإذا تبنينا هذه العقلية، فسيمكننا المضي قدماً في المسار الصحيح. فالقرآن الكريم يزخر بالآيات التي تبين أنه لا ظلم أعظم من رفض قبول الحقيقة".

وتابع الرئيس قائلاً: "يُطرح السؤال: 'مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا؟'؛ إذ لا يمكن للمرء أن يكذب على الله، وهذا يعني ضمناً أنه لا يمكنه الكذب على الناس، وهم خلق الله. وعلاوة على ذلك، يُطرح السؤال: مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ أَوْ يُكَذِّبُ بِالْحَقِّ حِينَ يَأْتِيهِ؟ وجهنم هي مثوى الكافرين".

وقال بزشكيان: "الكافر" هو من يكتم الحقيقة ويرفض قبولها. لقد ألّف الشهيد بهشتي —الذي سُمّيت جامعة باسمه— كتاباً بعنوان "الحق والباطل من منظور القرآن"، وأنصحكم بقراءته. فالحقيقة موجودة بشكل مستقل عنك وعني وعن البشرية جمعاء؛ وينبغي الحكم على الناس استناداً إلى الحقيقة، لا بناءً على مكانتهم أو مناصبهم.

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