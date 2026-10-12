وزير الداخلية: تم الاتفاق على إعداد وثيقتي تعاون بين إيران وأذربيجان

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن إسكندر مؤمني، الذي يزور باكو حالياً، صرّح عقب لقائه إلهام علييف: "تم خلال هذا الاجتماع بحث ومناقشة وضع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال لقاء رئيسي إيران وجمهورية أذربيجان في تركمانستان موضع التنفيذ، وقد أصدر الرئيس الأذربيجاني الأوامر اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات، كما تم تحديد المسؤولين عن متابعتها".

وأشار إلى ضرورة تطوير التعاون بين وزارة الداخلية الإيرانية وكل من وزارة الداخلية ووزارة حالات الطوارئ في جمهورية أذربيجان، مضيفاً: "لم تشهد العلاقات الثنائية أي زيارات أو تفاعلات على مستوى وزير الداخلية منذ نحو عقد من الزمن، ونتيجة لذلك تراكمت ملفات وقضايا متعددة بحاجة إلى المتابعة والدراسة".

وتابع وزير الداخلية الإيراني: "في هذا اللقاء، أصدر رئيس جمهورية أذربيجان التوجيهات اللازمة لوزيري الداخلية وحالات الطوارئ في بلاده لتعزيز وتوطيد التعاون المشترك".

وشدد مؤمني على ضرورة توسيع العلاقات بين طهران وباكو، قائلاً: "لا توجد أي قيود أمام الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، ويجب تطوير التعاون في كافة المجالات قدر الإمكان".

كما أعلن عن التخطيط لإعداد وثيقتي تعاون، وقال: "من المقرر صياغة وثيقة بين وزارة الداخلية الإيرانية ونظيرتها الأذربيجانية، ووثيقة أخرى بين وزارة الداخلية الإيرانية ووزارة حالات الطوارئ في جمهورية أذربيجان، بهدف تعزيز التفاعل والعمل المشترك بين الطرفين".

وفي إشارة إلى المحاور الأخرى للقاء، لفت وزير الداخلية الإيراني إلى أن "موضوعات مثل حركة المرور عبر الحدود والقضايا المتعلقة بالتجارة كانت أيضاً مطروحة للنقاش في هذا الاجتماع".

وفي الختام، وصف مؤمني اللقاء بأنه كان إيجابياً وبنّاءً للغاية، مؤكداً أن "الرغبة في الارتقاء بمستوى العلاقات على كافة الأصعدة واضحة وجلية تماماً لدى كلا الجانبين في إيران وجمهورية أذربيجان".