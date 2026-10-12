بارزاني يحذر الجماعات الإرهابية المتمركزة في إقليم كردستان من القيام بأي تحرك ضد إيران

وافادت وكالة مهر للانباء، أنه جاء ذلك خلال مشاركة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في جلسة حوارية خاصة ضمن أعمال ملتقى "ميري" المنعقد في أربيل، اليوم الاثنين، حيث أعلن عن نشر السلطات في الإقليم قوات على الشريط الحدودي المحاذي لإيران منذ توتر الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة، وإبلاغ أحزاب المعارضة المناهضة للجمهورية الاسلامية بعدم السماح لها بأي شكل من الأشكال بتنفيذ هجمات مسلحة ضد إيران، معتبراً أن الإقليم نجح في إدارة الأوضاع الداخلية والخارجية خلال الحرب.

ومضى في القول قائلا إن "سياستنا كانت واضحة منذ بداية الحرب، وكنا على اتصال دائم وبصورة يومية مع الاتحاد الوطني الكردستاني وبغداد، وسياستنا كانت تستند على عدم توريط كردستان بهذه الحرب بأي شكل من الأشكال".

وأضاف أن "إيران جارتنا، والحرب لم تكن حربنا، ولن يكون إقليم كردستان منطلقاً لتهديد إيران، ولا يمكن أبداً أن تنطلق قوة مسلحة من أراضي الإقليم لتهديد الدول المجاورة، فهذا مرفوض دولياً، والقانون والدستور العراقي لا يسمحان بذلك".

وأوضح رئيس الإقليم الكردستاني أنه "منذ اليوم الأول أغلقنا الحدود ووضعنا قوات على الشريط الحدودي، وأخبرنا قوات المعارضة بأنه لن نسمح لهم بمهاجمة إيران من أراضي إقليم كردستان".

وقال نيجيرفان بارزاني "نحن متفقون في الأمور الاستراتيجية في كردستان ومع بغداد، وكانت هذه الحرب تجربة مهمة وقد خرجنا منها بنجاح بالغ، ورغم اختلافاتنا ومشاكلنا السياسية الداخلية، إلا أنه من أجل حماية كيان إقليم كردستان عملنا ونعمل معاً".