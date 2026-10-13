إسقاط طائرة تجسس سعودية على يد القوات المسلحة اليمنية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن المسيرة أن يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، أعلن أن هذه القوات تمكنت من إسقاط طائرة تجسس من نوع وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة صعدة.

وكانت عدة طائرات تجسس سعودية أخرى من النوع نفسه قد أُسقطت سابقاً على يد القوات المسلحة اليمنية.

وفي الليلة الماضية أيضاً، أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض السعودية بصاروخ باليستي، وأن الصاروخ أصاب هدفه بدقة.

كما أفادت القوات المسلحة اليمنية باستهداف قاعدة خميس مشيط الجوية بطائرة مسيّرة، وأعلنت أن هذا الهجوم أصاب هدفه بشكل مباشر.

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