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١٤‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١٠:٠٦ ص

جلالي: ادعاء ترامب بشأن خطة طهران لتدمير المدن الأمريكية تصريحات انتخابية فارغة

جلالي: ادعاء ترامب بشأن خطة طهران لتدمير المدن الأمريكية تصريحات انتخابية فارغة

وأكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى روسيا: إن ادعاءات الرئيس الأمريكي بشأن خطة طهران لتدمير المدن الأمريكية لا أساس لها من الصحة على الإطلاق وغير واقعية وخطاب انتخابي فارغ.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال كاظم جلالي في حديث مع وكالة تاس للأنباء: العقيدة العسكرية الإيرانية واضحة تماما ومسؤولة وتقوم على الدفاع والردع، ولم نبدأ أي حرب على الإطلاق.

وذكّر في الوقت نفسه: إلا أن قدرة إيران الصاروخية وقوتها هي حقيقة دقيقة ومرعبة لا يمكن إنكارها لأي معتد.

وأشار سفير إيران في موسكو: يبدو أن ترامب قد هرب في الانتخابات الأمريكية ويريد استخدام قوة الردع الحقيقية لدينا لتسويات سياسية داخلية مع منافسيه الديمقراطيين في كاليفورنيا!

وأضاف: ننصحهم بدلاً من اختلاق مثل هذه القصص التي لا أساس لها من الصحة واستخدام اسم إيران في نبراسكا، أن يفكروا في حل أزماتهم الداخلية.

رمز الخبر 1974658
جواد ماستری فراهانی

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