جلالي: ادعاء ترامب بشأن خطة طهران لتدمير المدن الأمريكية تصريحات انتخابية فارغة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال كاظم جلالي في حديث مع وكالة تاس للأنباء: العقيدة العسكرية الإيرانية واضحة تماما ومسؤولة وتقوم على الدفاع والردع، ولم نبدأ أي حرب على الإطلاق.

وذكّر في الوقت نفسه: إلا أن قدرة إيران الصاروخية وقوتها هي حقيقة دقيقة ومرعبة لا يمكن إنكارها لأي معتد.

وأشار سفير إيران في موسكو: يبدو أن ترامب قد هرب في الانتخابات الأمريكية ويريد استخدام قوة الردع الحقيقية لدينا لتسويات سياسية داخلية مع منافسيه الديمقراطيين في كاليفورنيا!

وأضاف: ننصحهم بدلاً من اختلاق مثل هذه القصص التي لا أساس لها من الصحة واستخدام اسم إيران في نبراسكا، أن يفكروا في حل أزماتهم الداخلية.