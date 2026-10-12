استقلال ضد الغرافة: مهمة الفریق الایرانی للفوز على فريق قطري ثانٍ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يواجه استقلال فريق الغرافة القطري الليلة في الساعة 21:45 بتوقيت طهران على ملعب ثاني بن جاسم في الدوحة، وذلك في مباراته الثانية ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

بفضل الإدارة الحكيمة والدعم الذي تلقاه، نجح استقلال في تجاوز العقبات اللوجستية عبر استخدام شركة طيران مملوكة للدولة لتأمين رحلة مباشرة وسلسة إلى قطر، متجنباً بذلك الرحلة الطويلة والشاقة التي اضطر فريق "تراكتور" لخوضها. وقد ساعد هذا العامل فريق استقلال بشكل كبير في التحضير لتقديم أداء أقوى أمام منافسه القطري.

وكان اسنقلال قد قدم أداءً متميزاً في مباراته الافتتاحية، حيث تغلب على السد -المدجج بالنجوم- بنتيجة 3-0 وعادوا إلى الديار منتصرين. ويسعى فريق المدرب سهراب بختياري زاده إلى الفوز على الغرافة في قطر لتحقيق انتصاره الثاني في البطولة وإسعاد جماهيره.

وتُعد إصابة ياسر أساني، أحد أبرز نجوم الفريق، مصدر قلق كبير للمدرب بختياري زاده؛ ومع ذلك، فقد سافر اللاعب مع الفريق إلى قطر، آملاً في اللحاق بالمباراة والمشاركة مع التشكيلة أمام الغرافة في حال تعافيه في الوقت المناسب.

في المقابل، عانى الغرافة القطري من الهزيمة في عدة مباريات مؤخراً، حيث يحتل حالياً المركز العاشر من أصل اثني عشر فريقاً في دوري نجوم قطر. كما خسر الفريق القطري مباراته الافتتاحية في دوري أبطال آسيا للنخبة بنتيجة 1-2 أمام الهلال السعودي. وبالطبع، لا ينبغي لاستقلال أن ينخدع بمركز منافسه القطري في جدول الترتيب؛ يتعين عليهم مواجهة الغرافة بكامل قوتهم لضمان الفوز - وهو ما سيمثل انتصارهم الثاني في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة - والعودة إلى إيران بنتيجة إيجابية.

أقيمت المواجهة الأولى بينهما بين الفريقين في عام 2010، حيث تغلب استقلال على منافسه بفضل هدفين سجلهما فرهاد مجيدي وهدف آخر سجله منتظري. وفي مباراة الإياب في العام نفسه، لعب استقلال خارج أرضه في قطر وحقق تعادلاً بنتيجة 1-1؛ حيث سجل مهدي سيد صالحي هدف استقلال الوحيد في تلك المباراة.

وجاءت المواجهة الثالثة في سبتمبر 2024 (خلال الموسم الحالي من دوري أبطال آسيا للنخبة)، حيث فاز استقلال على منافسه بنتيجة 3-0؛ إذ جاء هدف استقلال الأول بنيران صديقة (هدف عكسي)، وسجل رضائيان الهدف الثاني، بينما أحرز رضاوند الهدف الثالث.

وتُعد مباراة الليلة بين الغرافة واستقلال المواجهة المباشرة الرابعة بينهما؛ ويبقى أن نرى ما إذا كان استقلال سينجح في تحقيق فوزه الثالث على هذا الفريق، أم أن الغرافة سيتمكن من هزيمة استقلال للمرة الأولى.

/انتهى/