دوري ابطال آسيا..استقلال ايران يتغلب على مضيفه القطري ويحقق فوزا ثمينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان فريق استقلال إيران حلّ ضيفاً على الغرافة القطري مساء الإثنين في تمام الساعة 21:45 (بتوقيت طهران)، على أرضية ملعب "ثاني بن جاسم" بالدوحة، وذلك برسم الجولة الثانية من دوري نخبة أبطال آسيا، حيث نجح في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 2-1.

وسجل هدفي استقلال كل من ياسر آساني (37) وحسين غودرزي (60)، بينما أحرز فرجاني ساسي (48) هدف الغرافة الوحيد.

وبهذا الفوز، رفع لاعبو المدرب "سهراب بختياري زاده" – الذين تخطوا السد القطري في الجولة الأولى – رصيدهم إلى 6 نقاط، ليخطوا خطوة واسعة نحو التأهل إلى دور الـ16. ورغم الهتافات الصاخبة لجماهير الفريق القطري عبر مكبرات الصوت منذ صفارة البداية، نجح ممثل إيران في انتزاع هذا الفوز الثمين بفضل تسديدتين بعيدتي المدى من آساني وغودرزي، وتألق لافت من حارس المرمى "حبيب فرعباسي".

هذا وسيعود استقلال ليخوض مباراته الثالثة في هذه البطولة يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر المقبل أمام شباب الأهلي في دولة الإمارات.

بدأت المباراة باستحواذ استقلال على الكرة، حيث أظهر لاعبو سهراب بختياري زاده نزعة هجومية أكبر من أصحاب الأرض. وشهدت الدقائق الأولى أول تهديد حقيقي لاستقلال عبر ركلة ركنية ارتقى لها سامان فلاح برأسه لكنها مرت بجوار القائم. عقب هذه الهجمة، تقدم الغرافة نحو الأمام معتمداً على الكرات العرضية من الأجنحة كحال منافسه.

وفي غمرة اللعب، تعرض اللاعب أمير محمد رزاقي نيا للإصابة إثر التحام مع أحد لاعبي الغرافة، ليدخل مكانه النجم الألباني ياسر آساني الذي غاب عن التشكيلة الأساسية بداعي الإصابة. وحمل هذا التبديل الفأل الحسن لاستقلال، حيث أطلق آساني قذيفة بعيدة المدى في الدقيقة 37 سكنت شباك الغرافة ببراعة. وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع للشوط الأول، أهدر سعيد سحرخيزان فرصة مضاعفة النتيجة بعدما تصدى حارس الغرافة لتسديدته، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف. وفي الأنفاس الأخيرة من الوقت الاحتساب بديل الضائع، كاد الغرافة أن يعدّل النتيجة لولا استبسال الحارس فرعباسي ومدافعي استقلال.

مع مطلع الشوط الثاني، دخل الغرافة بنوايا هجومية واضحة، ونجح النجم التونسي فرجاني ساسي في هز شباك فرعباسي في الدقيقة 48 مستغلاً دربكة داخل منطقة الجزاء. وبعدها بدقيقتين، كاد الغرافة أن يضيف الهدف الثاني لولا براعة فرعباسي الذي حوّل الكرة إلى ركلة ركنية. وفي الدقيقة 53 حظي سحرخيزان بفرصة مناسبة للتسجيل لكن تسديدته ضلت طريق المرمى.

دفع بختياري زاده باللاعب علي رضا كوشكي لتعزيز الجبهة اليسرى هجومياً، وهو التكتيك الذي آتى أُكله سريعاً؛ حيث نجح حسين غودرزي في الدقيقة 60 من إطلاق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، باغتت حارس الغرافة الذي ارتكب خطأً في التصدي لها، لتسكن الشباك معلنةً عن الهدف الثاني لممثل إيران.

وفي الدقيقة 67، غادر البديل ياسر آساني الملعب مصاباً بعد تعرضه لعدة تدخلات عنيفة من لاعبي الغرافة. وقاد استقلال هجمة مرتدة خطيرة في الدقيقة 78 وصل بها سحرخيزان للمرمى للمرة الثالثة، غير أن تسديدته اصطدمت بالمدافعين لتتحول إلى ركنية.

وشهدت الدقيقة 84 لقطة غريبة، إثر خطأ من المدافع عاشورماتوف في تشتيت كرة عرضية لتصل بسهولة إلى مهاجم الغرافة علاء الدين حسن، إلا أن فرعباسي تألق مجدداً وحرم أصحاب الأرض من هدف محقق محولاً الكرة إلى ركنية. ورغم الهجمات المرتدة التي أتيحت لاستقلال لتعزيز النتيجة بهدف ثالث، غابت الدقة عن لاعبيه، في حين عجز الغرافة عن تعديل الكفة رغم التبديلات الهجومية، لينتهي اللقاء بفوز مستحق وثمين للممثل الإيراني.

/انتهى/