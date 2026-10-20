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٢٠‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٢:١٠ م

مغالطات جديدة لنتنياهو ضد إيران

مغالطات جديدة لنتنياهو ضد إيران

كرر رئيس وزراء الكيان الصهيوني ادعاءاته بشأن إيران قبيل موعد انتخابات قد تطيح بحكومته.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن النشرة بأن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، طرح ادعاءات جديدة ضد إيران.

وادّعى: إن هناك أدلة على أن إيران وعناصرها يسعون إلى تحدي إسرائيل قبل انتخابات 27 أكتوبر!

غير أن نتنياهو لم يشر إلى تفاصيل حول هجوم محدد أو توقيته المحتمل. كما لم يتحدث نتنياهو عن اتخاذ تدابير أمنية جديدة قبل إجراء انتخابات الكنيست في 27 أكتوبر.

وكان نتنياهو قد ادّعى سابقًا أيضًا، خلال زيارته قاعدة تل نوف الجوية: إن هناك أدلة على أن أعداءنا سيسعون إلى مهاجمتنا قبل انتخابات الكنيست.

وادّعى، دون أن يشير إلى ماهية هؤلاء "الأعداء": لا تتعرضوا لنا الآن ولا في أي وقت آخر. ستمدكم أيدينا الطويلة في أي مكان وفي أي زمان.

/انتهى/

رمز الخبر 1974832

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