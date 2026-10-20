مغالطات جديدة لنتنياهو ضد إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن النشرة بأن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، طرح ادعاءات جديدة ضد إيران.

وادّعى: إن هناك أدلة على أن إيران وعناصرها يسعون إلى تحدي إسرائيل قبل انتخابات 27 أكتوبر!

غير أن نتنياهو لم يشر إلى تفاصيل حول هجوم محدد أو توقيته المحتمل. كما لم يتحدث نتنياهو عن اتخاذ تدابير أمنية جديدة قبل إجراء انتخابات الكنيست في 27 أكتوبر.

وكان نتنياهو قد ادّعى سابقًا أيضًا، خلال زيارته قاعدة تل نوف الجوية: إن هناك أدلة على أن أعداءنا سيسعون إلى مهاجمتنا قبل انتخابات الكنيست.

وادّعى، دون أن يشير إلى ماهية هؤلاء "الأعداء": لا تتعرضوا لنا الآن ولا في أي وقت آخر. ستمدكم أيدينا الطويلة في أي مكان وفي أي زمان.

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