وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وقع الزلزال في تمام الساعة 8:15:39 من صباح اليوم، الاثنين، في محيط مقاطعة "بم" الواقعة في الجزء الشرقي من محافظة كرمان.

واستناداً إلى بيانات مركز رصد الزلازل، فقد وقع الزلزال على عمق 15 كيلومتراً، عند الإحداثيات الجغرافية: 29.07 درجة شمالاً و58.32 درجة شرقاً.

وقد سُجّل مركز الزلزال على بعد 4 كيلومترات من مدينة "بم"، و8 كيلومترات من منطقة "براوات"، و28 كيلومتراً من مدينة "نظام شهر" في محافظة كرمان.

وحتى الآن، لم ترد أي معلومات حول وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية نتيجة لهذا الزلزال.

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