أفادت وكالة مهر للأنباء بأنه بحسب التقرير الأولي للمركز الوطني لرصد الزلازل في معهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، سُجلت هذه الهزة الأرضية عند الساعة 13 و29 دقيقة اليوم الاثنين في محيط بندرعباس.

وقد وقعت هذه الهزة الأرضية عند خط الطول 55.98 وخط العرض 27.33 وعلى عمق 7 كيلومترات في الأرض.

وبحسب هذا التقرير، كان مركز الهزة الأرضية على مسافة 33 كيلومترًا من بندرعباس و34 كيلومترًا من فين و41 كيلومترًا من دركهان.

كما أُفيد بأن مسافة مركز هذه الهزة الأرضية إلى مركز محافظة هرمزكان تبلغ 33 كيلومترًا وإلى مدينة كرمان 345 كيلومترًا.

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