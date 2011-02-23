كاميرون: أخطأت أمريكا وبريطانيا بمساندتهما للأنظمة المستبدة الدكتاتورية في المنطقة

اعترف رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون أن الولايات المتحدة وبريطانيا ساهمتا فى عدم استقرار الشرق الأوسط بمساندتهما للأنظمة المستبدة الدكتاتورية الحاكمة فى المنطقة هذا ما أثبته الانتفاضات الشعبية فى مختلف انحاء الشرق الاوسط .
ونقلت صحيفة تليجراف البريطانية - في تقرير اوردته في موقعها الالكتروني عن كاميرون قوله في كلمته أمام برلمان الكويت التي اختتم زيارة لها- الثلاثاء الماضي- " أن بريطانيا ودول غربية أخرى ساندت الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الذي اطاحت به ثورة 25 يناير في مصر، ودعمت أيضا أنظمة سلطوية فى منطقة الخليج الفارسي ولم تبذل مساعي كبيرة لدفع الحلفاء صوب إصلاح ديمقراطي وأن ذلك التوجه يعتبر خطأ وغير مثمر".
رمز الخبر 1260125
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