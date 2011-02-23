كاميرون: أخطأت أمريكا وبريطانيا بمساندتهما للأنظمة المستبدة الدكتاتورية في المنطقة

اعترف رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون أن الولايات المتحدة وبريطانيا ساهمتا فى عدم استقرار الشرق الأوسط بمساندتهما للأنظمة المستبدة الدكتاتورية الحاكمة فى المنطقة هذا ما أثبته الانتفاضات الشعبية فى مختلف انحاء الشرق الاوسط .