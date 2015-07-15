نوبخت : نأمل أن تتم مرحلة "تنفيذ الإتفاق"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "محمد باقر نوبخت" هنأ الشعب الإيراني على هذا الحدث الجلل مضيفاً: " نثمن أهلية العلماء الإيرانيين الذين استطاعوا الإرتقاء بالعلم النووي".

وأكد نوبخت أنه لولا قدرة الفريق المفاوض وانتقاء رئيس الجمهورية كل من "ظريف وصالحي" لهذه المهمة لما استطاعت ايران الحصول على هذا الإنجاز التاريخي.

كما واعتبر المتحدث بإسم الحكومة الإيرانية أن إزالة العقوبات ستتيح الفرص الكثيرة أمام الحكومة مبيناً أن الحكومة خططت لتلك الفرص بشكل جيد.

وتابع نوبخت: "إننا ندرك الحكومة الأمريكة لأنها انجزت هذا الإتفاق حيث كانت تمارس عليها ضغوط من قبل خصومها الساسيين ومن قبل الكيان الصهيوني الذي لم يدخر جهداً لإفشال الإتفاق./انتهى/