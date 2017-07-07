البحرين: تظاهرات ليلية في قرى بحرينية عدة تنديداً باعتقال النساء

وشهدت قرى كرزكان وعالي والجفير والمعامير وشهركان وكرباباد وأبوصيبع والشاخوة، تظاهرات نددت باقدام السلطة على اعتقال النساء، وجددت فيها تأكيد الثبات في الدفاع عن آية الله الشيخ عيسى قاسم، الذي تفرض عليه السلطات البحرينية الإقامة الجبرية منذ أكثر من 45 يوماً.

وأتت التظاهرات بعد اقدام السلطة البحرينية على اعتقال الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ، وبعد توالي أخبار تعرضها للتعذيب المبرح.

وفي هذا الإطار، نقل موقع "مرآة البحرين" عن أن المعتقلة الصائغ تم نقلها لسجن النساء في مدينة عيسى في حال "يرثى لها".

وذكر حساب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب على تويتر “وصلت معلومات مؤكدة أن ابتسام شوهدت بسجن مدينة عيسى في حالة يرثى لها، يُبين عليها الإرهاق الشديد وقالت لإحدى المعتقلات ترى ذابحيني افضحوهم”.

وأضاف "تم الهجوم ليلة أمس (الأربعاء) حوالي الساعة الواحدة فجراً على منزل ابتسام الصائغ من قبل قوات أمنية مقنعة. وقاموا بأخذ جميع الهواتف"./انتهى/