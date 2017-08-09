إصابة جنود فرنسيين بحادث دهس في باريس

أكدت شرطة باريس أنها تجري عملية خاصة في ضاحية لوفالوا-بيري قرب باريس وتلاحق سيارة تشتبه أنها دهست عددا من الجنود.

وتحدثت تقارير إعلامية عن إصابة عدد من الجنود بجروح خطيرة جراء عملية الدهس.



وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية"، الأربعاء، بأن 6 جنود فرنسيين أصيبوا بجروح بعدما دهستهم سيارة في شمال باريس.

وقالت الشرطة الفرنسية، إن عددا من عناصرها جرى استهدافهم في حي لافالو بيري، فيما تتواصل التحركات لاقتفاء أثر السيارة.

وجرى نقل اثنين من الجنود المصابين إلى المستشفى العسكري في باريس، جراء إصابتهما الحرجة في حادثة الدهس.

وشهدت مدينة نيس الفرنسية، في 2016، حادثة دهس أسفرت عن مقتل العشرات،كما شهدت العاصمة الألمانية بدورها هجوم دهس، في نهاية العام نفسه.



